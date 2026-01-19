Εγκρίθηκαν 42 νέα έργα με συνολική χρηματοδότηση 75,5 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία, ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υποδομών διαχείρισης υδάτων σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενέκρινε τα έργα στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, όπως ανακοινώθηκε επισήμως από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, το ποσό δεσμεύθηκε από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025 του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό μονάδων αφαλάτωσης, στη βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, σε δράσεις αξιοποίησης πηγαίων νερών (αγωγοί, ταχυδιυλιστήρια) κ.ά.

Τα έργα αφορούν τόσο στη νησιωτική χώρα -και ειδικότερα νησιά όπου το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι έντονο (Παξοί, Φούρνοι Κορσέων, Λειψοί, Μεγανήσι, Αστυπάλαια, Φολέγανδρος, Ψαρά, Πόρος, Αλόννησος κ.α.)- όσο και στην ηπειρωτική (Σέρρες, Λειβαδιά, Δυτική Μάνη, περιοχές Συκέων-Νεάπολης, Πυλαία-Χορτιάτη, Βόλο κ.ά.).

Αναλυτικός πίνακας με τα έργα: