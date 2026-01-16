Σε αναθεώρηση του σχεδιασμού της εταιρικής της αναδιάρθρωσης προχωρά η Φάις Συμμετοχών Α.Ε., γνωστοποιώντας την ανάκληση της διαδικασίας συγχώνευσης θυγατρικών της εταιρειών που είχε ανακοινωθεί τον Ιούνιο.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου Fais, με στόχο την απλοποίηση των εταιρικών δομών και την ταχύτερη ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού, μέσω εναλλακτικής λύσης που θα υλοποιηθεί σε ένα ενιαίο στάδιο. Η απόφαση αφορά την απορρόφηση των εταιρειών ΖΙΤΑ Mall και ΦΕΡ, οι οποίες, όπως και η Unlimited Sport, ανήκουν κατά 100% στον όμιλο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε:

Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “Fais Group”(η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 27/06/2025 ανακοίνωσης της στο Χ.Α. περί απόφασης απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΤΑ MALL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΦΕΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «UNLIMITED SPORT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ όπως ενεκρίθη το από 23-06-2025 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των τριών εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019, 4548/2018, 4072/2012 και 5162/2024, την ανάκλησης της συγχώνευσης.

Οι αρ.πρωτ. για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά των νέων καταχωρίσεων σχετικά με την ανάκληση, είναι οι εξής: Αρ. Πρωτ. για την UNLIMITED SPORT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ : Α/Α: 3974897,Αρ. Πρωτ. για το ΖΙΤΑ MALL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α 3971736 Αρ. Πρωτ. για την ΦΕΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α/Α: 3972943 καθώς και των αρ.πρωτ. των ανακοινώσεων του ΣΣΣ που ανακαλείται, Αριθ. Πρωτ UNLIMITED SPORT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ :3656667/26-6-2025, Αριθ. Πρωτ. ΖΙΤΑ MALL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:3656690/26-6-2025 και Αριθ. Πρωτ. ΦΕΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :3656675/26-6-2025

Οι παραπάνω προαναφερθείσες εταιρείες αποτελούν θυγατρικές της Φάις Συμμετοχών Α.Ε. κατά 100% (έμμεσα και άμεσα).

Πιο συγκεκριμένα, μετά από επανεξέταση των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, κρίθηκε σκόπιμο να μη προχωρήσει, στο παρόν στάδιο, η συγχώνευση μεταξύ της απορροφώσας εταιρείας «UNLIMITED SPORT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των απορροφώμενων εταιρειών «ΖΙΤΑ MALL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΦΕΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρηματικού και στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου, με σκοπό την απλοποίηση των εταιρικών δομών αυτού.

Προς διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και ταχύτερης ολοκλήρωσης της εταιρικής αναδιάρθρωσης, αποφασίστηκε οι ανωτέρω εταιρείες να απορροφηθούν από την εταιρεία «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ», ώστε ο εταιρικός μετασχηματισμός να ολοκληρωθεί σε ένα στάδιο και όχι σε δύο διακριτά στάδια.

Κατά συνέπεια, καθίσταται αναγκαία η σύνταξη νέου Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Η εταιρεία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.