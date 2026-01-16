Προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο των τελευταίων δύο και πλέον ετών οδεύουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς παγιώνεται η αλλαγή του κλίματος στην αγορά, με τους εμπόρους να σπεύδουν να καλύψουν τις θέσεις τους εν μέσω μιας περιόδου ασυνήθιστα χαμηλών θερμοκρασιών.

Συγκεκριμένα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του φυσικού αερίου αναμένεται να καταγράψουν κέρδη άνω του 20% αυτή την εβδομάδα. Το ράλι σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή στην αγορά, καθώς η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση συνέπεσε με την αναζωπύρωση των γεωπολιτικών κινδύνων.

«Το κλίμα έχει αντιστραφεί πλήρως – θα μπορούσε κανείς σχεδόν να το χαρακτηρίσει ως μια “τέλεια καταιγίδα”», δήλωσε ο Arne Lohmann Rasmussen, επικεφαλής αναλυτής της Global Risk Management. Οι τιμές παραμένουν ακόμη μακριά από τα επίπεδα ρεκόρ που καταγράφηκαν κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, ωστόσο το απότομο ράλι υπογραμμίζει πόσο ευάλωτη παραμένει η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου σε παρατεταμένες αυξήσεις της ζήτησης και στη μεταβλητότητα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα αποθέματα καυσίμων θεωρήθηκαν αρχικά επαρκή κατά την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, όμως οι ανησυχίες για το ισοζύγιο προσφοράς της περιοχής έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι κερδοσκόποι που είχαν ποντάρει σε μια πιο αδύναμη αγορά άρχισαν να αγοράζουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για να καλύψουν τις θέσεις τους, προσδίδοντας επιπλέον δυναμική στο ράλι. Ενώ αυτό το τελευταίο κύμα μεταβλητότητας αποτελεί ευκαιρία για τους traders να αποκομίσουν κέρδη από τις απότομες διακυμάνσεις, είναι συνήθως επιζήμιο για τη βιομηχανία και τους καταναλωτές.

Στο μεταξύ, τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης βρίσκονται, σύμφωνα με το Bloomberg, κάτω από το 52% της χωρητικότητας, έναντι του εποχικού μέσου όρου πενταετίας που κυμαίνεται περίπου στο 67%.

Αν η Ευρώπη κατάφερε να προσελκύσει άφθονες προμήθειες μέσω θαλάσσης (LNG) αυτόν τον χειμώνα και οι ροές των νορβηγικών αγωγών παρέμειναν σχετικά σταθερές, η απότομη πτώση της θερμοκρασίας τις τελευταίες εβδομάδες ενίσχυσε τη ζήτηση για καύσιμα, η οποία μέχρι πρότινος ήταν υποτονική. Η περιοχή οφείλει να διατηρήσει ένα επίπεδο στήριξης των τιμών, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική στη διεκδίκηση φορτίων έναντι άλλων αγοραστών.

«Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι κερδοσκοπικές ροές εντείνουν την κίνηση αυτή», δήλωσε ο James Waddell, επικεφαλής του τμήματος ευρωπαϊκού φυσικού αερίου και παγκόσμιου LNG της Energy Aspects Ltd. «Ο ψυχρός καιρός σε Ευρώπη και Ασία, τα χαμηλά αποθέματα και οι ανανεωμένες εντάσεις που εμπλέκουν το Ιράν έχουν αυξήσει τα ασφάλιστρα κινδύνου (risk premiums), ενώ οι έμποροι αναγκάστηκαν να κλείσουν (unwind) τις θέσεις πώλησης (short positions) που είχαν δημιουργηθεί με την προσδοκία μιας ταχείας επιστροφής του ρωσικού φυσικού αερίου», σημείωσε ο ίδιος.