Στο τελικό στάδιο πριν από την κοινοβουλευτική κύρωση μπαίνουν οι συμβάσεις που συνδέονται με τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy, καθώς έλαβαν το «πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τη συγκεκριμένη εξέλιξη γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο υπουργός, μιλώντας στον ΑΝΤ1, διευκρίνισε ότι πρόκειται συνολικά για τέσσερις συμβάσεις, οι οποίες έχουν προχωρήσει εντός των θεσμικά προβλεπόμενων διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων. Όπως εξήγησε, με την επικείμενη κύρωσή τους από τη Βουλή, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες μέσα στο 2026.

Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε θαλάσσιες ζώνες που χαρακτηρίζονται από αυξημένο γεωλογικό ενδιαφέρον και αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν η αμερικανική Chevron και η ελληνική HELLENiQ Energy, με τον κ. Παπασταύρου να επισημαίνει ότι, σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, τα οφέλη για την Ελλάδα θα είναι ουσιαστικά και πολυεπίπεδα. «Η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα δημόσια έσοδα και να συμβάλει σε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής για τους Έλληνες πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, όπου τέθηκε στο τραπέζι μια ιδιαίτερα φιλόδοξη πρόταση για την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Στόχος του έργου είναι η ενεργειακή σύνδεση της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, γεγονός που ενισχύει τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας στον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη.

Όπως σημείωσε, οι σχέσεις Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας έχουν ιστορία που ξεπερνά τα 100 χρόνια, ενώ από το 2022 έχουν αποκτήσει χαρακτήρα στρατηγικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τεχνικές μελέτες, ενώ έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τόσο η μελέτη βιωσιμότητας όσο και η προτεινόμενη όδευση του καλωδίου από τον ΑΔΜΗΕ και τον σαουδαραβικό διαχειριστή Saudi National Grid.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Σαουδική Αραβία, ως κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου και σημαντικός παραγωγός φυσικού αερίου, έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο έως το 2030 τη σημαντική αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα.

«Αυτή την ενέργεια φιλοδοξούμε να τη φέρνουμε στην Ευρώπη με τη διασύνδεση Σαουδικής Αραβίας – Ελλάδας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα μας μπορεί να λειτουργήσει ως βασική πύλη εισόδου τόσο για ηλεκτρική ενέργεια από τη Μέση Ανατολή όσο και για φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επενδύσεις και γεωπολιτική διάσταση

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το επενδυτικό ενδιαφέρον προς την Ελλάδα, με αφορμή και τη συνάντησή του στο Ριάντ με τον Έρικ Τραμπ, ο υπουργός ανέφερε ότι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι με ισχυρή παρουσία στη Μέση Ανατολή εξετάζουν σοβαρά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους στην Ευρώπη. «Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός και αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός», σημείωσε.

Αναφορά στην υπόθεση Novartis

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου τοποθετήθηκε και για τη δικαστική απόφαση που αφορά την υπόθεση Novartis, κάνοντας λόγο για το τέλος μιας «μαύρης σελίδας» της πολιτικής ζωής. Όπως υποστήριξε, επρόκειτο για μια απόπειρα ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης, με στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων και των οικογενειών τους.

«Η απόφαση δείχνει τη δύναμη της Δημοκρατίας και της δικαστικής εξουσίας», τόνισε, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να αποφεύγεται η τοξικότητα και η πόλωση στον δημόσιο διάλογο. «Η ενότητα δεν σημαίνει ότι δεν διαφωνούμε πολιτικά, αλλά ότι δεν βλέπουμε ο ένας τον άλλον ως εχθρό», κατέληξε.