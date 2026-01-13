Στην απόκτηση 204.193 κοινών ονομαστικών μετοχών του ΟΠΑΠ προχώρησε η Allwyn στις 12 Ιανουαρίου, με μέση τιμή 18,4433 ευρώ ανά μετοχή καταβάλοντας συνολικά περί τα 3.765.993 ευρώ. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για μερικό διακανονισμό των ανοιχτών θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) που γνωστοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 12 Ιανουαρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

– Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

– Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

– Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 12 Ιανουαρίου 2026, η AIAG απέκτησε 204.193 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,4433 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 3.765.993 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για το μερικό διακανονισμό των ανοιχτών θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) που γνωστοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αγορές των κοινών μετοχών πραγματοποιήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικούς τόπους διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), ενώ οι συναλλαγές μερικού κλεισίματος των θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) εκτελέστηκαν εξωχρηματιστηριακά (OTC) / εκτός τόπου διαπραγμάτευσης. Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.