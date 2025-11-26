Ο ΟΠΑΠ έκλεισε το εννεάμηνο του 2025 με ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τόσο στο retail όσο και στο online περιβάλλον. Τα έσοδα, η κερδοφορία και η ταμειακή βάση του ομίλου κινήθηκαν ανοδικά και στο γ’ τρίμηνο, ενώ η εταιρεία εισέρχεται στη φάση ολοκλήρωσης της μεγάλης συνένωσης με την Allwyn, που θα δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιχνιδιών και λοταρίας στον κόσμο, ενώνοντας δύο ηγέτες του κλάδου με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χτίζοντας στις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, ο ΟΠΑΠ πέτυχε δυνατά αποτελέσματα κατά το γ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας το ισχυρό αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Όπως και πέρσι, οι επιδόσεις του γ΄ τριμήνου επωφελήθηκαν από ένα σημαντικό τζακ ποτ στο ΤΖΟΚΕΡ. Το giga jackpot, που σημειώθηκε τον Αύγουστο, ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού, οδηγώντας σε αυξημένη κίνηση στο retail δίκτυο, ενισχυμένη επισκεψιμότητα στις online πλατφόρμες και μεγαλύτερη παικτική δραστηριότητα και στα δύο κανάλια.

Ταυτόχρονα, οι iGaming δραστηριότητες μας αναπτύχθηκαν για ένα ακόμη τρίμηνο, ενώ η iLottery πλατφόρμα μας εμπλουτίστηκε με δράσεις loyalty, που προσέφεραν gamified εμπειρίες με βάση τη θεματική της F1, κάθε Σαββατοκύριακο που διεξαγόταν Grand Prix. Συνολικά, η αύξηση της κερδοφορίας συνδυάστηκε με υγιή περιθώρια κέρδους και ισχυρή ταμειακή θέση. Οι θετικές αυτές τάσεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα επιτύχουμε τις προβλέψεις μας για το οικονομικό έτος 2025, καθώς και τους ευρύτερους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους μας. Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε για ένα δυναμικό κλείσιμο της χρονιάς και ανυπομονούμε για το 2026, στο οποίο θα δραστηριοποιηθούμε υπό τη νέα επωνυμία της Allwyn. Το γεγονός αυτό θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή ευκαιριών ανάπτυξης, καινοτομίας και κορυφαίων στο είδους τους εμπειριών διασκέδασης και gaming για τους πελάτες μας».

Άνοδος εσόδων και ενίσχυση από το ιστορικό τζακ ποτ

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 1,76 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η επίδοση αυτή προήλθε από:

• την ισχυρή ανάκαμψη του retail

• τη συνεχιζόμενη άνοδο του online

• την τεράστια επίδραση του μεγαλύτερου τζακ ποτ στην ιστορία του Τζόκερ, τον Αύγουστο, που αύξησε τη συμμετοχή τόσο στα καταστήματα όσο και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι αριθμολαχείες ενισχύθηκαν κατά 6% στο εννεάμηνο, φτάνοντας τα 607,3 εκατ. ευρώ, με καθοριστικό παράγοντα το Τζόκερ, ενώ το KINO συνέχισε σε σταθερά ανοδική τροχιά.

Δυναμικό online gaming με διψήφιους ρυθμούς

Ο ψηφιακός τομέας του ΟΠΑΠ συνεχίζει να αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη του ομίλου. Το διαδικτυακό καζίνο κατέγραψε αύξηση 17,2% στο εννεάμηνο, με έσοδα που έφτασαν τα 251,6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η iLottery πλατφόρμα ενισχύθηκε με loyalty ενέργειες και gamified εμπειρίες συνδεδεμένες με τη Formula 1, αυξάνοντας την αλληλεπίδραση των παικτών .

Κερδοφορία με σταθερή άνοδο παρά τα αυξημένα έξοδα

Το EBITDA του εννεαμήνου διαμορφώθηκε στα 612,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,4%, με περιθώριο 34,9%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 361,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,3% έναντι της περσινής περιόδου.

Παρά τις αυξημένες δαπάνες λόγω ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού (έξοδα μισθοδοσίας +12,1%), αναβαθμίσεων IT (δαπάνες πληροφορικής +20,2%), επενδύσεων σε ψηφιακές και retail υποδομές ο όμιλος διατήρησε ισχυρά περιθώρια κέρδους που υποστηρίζονται από την άνοδο των εσόδων και της παικτικής δραστηριότητας .

Εντυπωσιακά ταμειακά διαθέσιμα – πάνω από 771 εκατ. ευρώ

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν στα 521,4 εκατ. ευρώ (+5,6%). Τα διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 771 εκατ. ευρώ, έναντι 490 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα ισχυρή χρηματοοικονομική βάση του ομίλου .

Στρατηγικές κινήσεις: Συνένωση με Allwyn και αναχρηματοδότηση

Η σημαντικότερη επιχειρηματική εξέλιξη της περιόδου είναι η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn, που ανακοινώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2025. Η συνενωμένη εταιρεία, η οποία θα μετονομαστεί σε Allwyn, θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με σχέδια για πρόσθετη διεθνή εισαγωγή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η δομή της συναλλαγής περιλαμβάνει την απόσχιση του ΟΠΑΠ σε νέες ελληνικές θυγατρικές, τη μεταφορά της καταστατικής του έδρας στο Λουξεμβούργο και στη συνέχεια τη μεταφορά της έδρας στην Ελβετία. Η Allwyn θα κατέχει περίπου το 78,5% του οικονομικού ενδιαφέροντος στην συνενωμένη εταιρεία, ενώ οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ (εξαιρουμένης της Allwyn) θα κατέχουν το υπόλοιπο 21,5%.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές.

Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ προχώρησε σε διανομή προμερίσματος 179,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,50 ευρώ ανα μετοχή, πρόωρη εξόφληση του Ομολογιακού Δανείου και εξαγορά του υπολοίπου 15,51% της Stoiximan έναντι 201,5 εκατ. ευρώ