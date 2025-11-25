Το Χρηματιστήριο κατέγραψε ανοδικές τάσεις στη σημερινή συνεδρίαση, κλείνοντας λίγο χαμηλότερα από τα επίπεδα των 2.090 μονάδων, ενώ ενδοσυνεδριακά προσέγγισε και τις 2.100 μονάδες.

Η αγορά στις τελευταίες πέντε ανοδικές συνεδριάσεις καταγράφει συνολικά κέρδη 3,71%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Metlen, της Aegean Airlines, της ΔΕΗ και της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.087,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,05%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.096,35 μονάδες (+1,50%) και κατώτερη τιμή στις 2.062,58 μονάδες (-0,14%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 225,96 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.742.094 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+5,25%), της Aegean Airlines (+3,60%), της ΔΕΗ (+2,94%) και της Coca Cola HBC (+2,91%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-2,88%), της Lamda Development (-0,98%), της Optima Bank (-0,89%) και των ΕΛΠΕ (-0,89%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 4.494.348 και 3.442.861 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 31,57 εκατ. ευρώ και η Metlen με 27,97 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 36 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.