Η New Bond Street του Λονδίνου κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο του ακριβότερου

εμπορικού δρόμου στον κόσμο, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Cushman & Wakefield. Τα ενοίκια στη διάσημη οδό αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 22% μέσα σε έναν χρόνο, αγγίζοντας τα 20.482 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως και ξεπερνώντας ιστορικούς ανταγωνιστές όπως η Via Montenapoleone στο Μιλάνο και η Upper Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη.

Η 35η έκδοση της ετήσιας μελέτης Main Streets Across the World, που καταγράφει τάσεις σε 141 κορυφαίες αγορές λιανεμπορίου διεθνώς, αναδεικνύει ότι η ζήτηση για εμπορικούς χώρους υψηλού κύρους παραμένει εξαιρετικά ισχυρή. Το 58% των δρόμων που παρακολουθούνται κατέγραψε αυξήσεις ενοικίων, δείχνοντας ότι η αναζήτηση περιορισμένων ποιοτικών χώρων ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά.

Η ανάδειξη της New Bond Street στην κορυφή επιβεβαιώνει τη δυναμική του λονδρέζικου λιανεμπορίου και τη θέση της βρετανικής πρωτεύουσας ως σταθερού κέντρου της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας. Όπως εξηγεί ο Duncan Gillard, Head of Central London Retail στην Cushman & Wakefield, «η άνοδος των ενοικίων οφείλεται στην ισχυρή ζήτηση, τη χαμηλή προσφορά και τις επενδύσεις στους δημόσιους χώρους.

Το τμήμα με τα κοσμηματοπωλεία, μεταξύ Clifford Street και Burlington Gardens, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο περιζήτητες τοποθεσίες διεθνώς». Ο Robert Travers, Head of EMEA Retail, υπογραμμίζει τη σημασία των εμβληματικών εμπορικών δρόμων: «Δεν αποτελούν απλώς σημεία πώλησης, αλλά παγκόσμιες σκηνές όπου τα brands αφηγούνται την ιστορία τους και ενισχύουν τη σχέση τους με τον

καταναλωτή. Η εξασφάλιση χώρου παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί καινοτόμες στρατηγικές. Η μοναδικότητά τους βρίσκεται στον συνδυασμό αρχιτεκτονικής, κληρονομιάς και πολιτιστικού κύρους».

Αυξήθηκαν κατά 7% τα ενοίκια στην Ερμού

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ερμού διατήρησε τη θέση της ως ένας από τους πιο ισχυρούς εμπορικούς δρόμους παγκοσμίως. Με άνοδο 7% στα ενοίκια το 2025 και σταθερή παρουσία διεθνών brands, ανέβηκε στη 15η θέση από τη 14η στην παγκόσμια κατάταξη. Η επικεφαλής της Cushman & Wakefield Proprius, Νίκη Σύμπουρα, δήλωσε ότι «η Ερμού παραμένει το πλέον δυναμικό σημείο συνάντησης μόδας, εμπορίου και αστικής ζωής. Ο τουρισμός, οι επενδύσεις και η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργούν

ένα θετικό ντόμινο που ενισχύει την αξία του ιστορικού κέντρου».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ενοίκια καταστημάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% το 2025.

Η περιοχή της Αμερικής κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο (+7,9%), με δρόμους όπως η Oscar Freire Jardins στο Σάο Πάολο να σημειώνουν εκρηκτική αύξηση 65%.

Στη Νέα Υόρκη, η Upper Fifth Avenue έμεινε στάσιμη, ενώ Madison Avenue και SoHo ανέβηκαν πάνω από 8%. Στον Καναδά, η Robson Street στο Βανκούβερ ανέτρεψε την πτώση του 2024 και σημείωσε άνοδο 20%. Στην Ευρώπη, η μέση αύξηση διαμορφώθηκε στο 4%, με εντυπωσιακές επιδόσεις σε Βουδαπέστη και Λονδίνο. Η Fashion Street στη Βουδαπέστη ανέβηκε κατά 33%, ενώ η New Bond Street οδήγησε την κούρσα με το +22%. Μιλάνο και Παρίσι παρέμειναν σταθερά σε Via Montenapoleone και Champs Élysées. Στην Ασία–Ειρηνικό, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 2,1%, λόγω πιέσεων στη Μεγάλη Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία, παρά τη δυναμική σε Ινδία και Ιαπωνία.

Η συνολική εικόνα δείχνει μια αγορά με έντονες διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, αλλά με κοινό παρονομαστή την ανθεκτικότητα των κορυφαίων εμπορικών προορισμών. Παρά το υψηλό κόστος χρήματος και την οικονομική αβεβαιότητα, η υποχώρηση του πληθωρισμού, η σταθεροποίηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η άνοδος των πραγματικών μισθών και η επιστροφή του διεθνούς τουρισμού δημιουργούν συνθήκες για περαιτέρω ενίσχυση της παγκόσμιας λιανικής αγοράς το επόμενο έτος.