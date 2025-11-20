Στη Βουλή φτάνει σήμερα (20/11) στις 11 το πρωί ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το προσχέδιο. Το τελικό κείμενο ενσωματώνει το πακέτο φοροελαφρύνσεων και μέτρων στήριξης των 1,76 δισ. ευρώ, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έως 30 ετών.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4% για το 2026, υψηλότερο από την πρόβλεψη της Κομισιόν (2,1%). Οι επενδύσεις αναμένεται να κινηθούν με ισχυρή ταχύτητα, στο 10,2% από 5,7% φέτος, με ώθηση τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και από το αυξημένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο προσεγγίζει τα 17 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να παραμείνει ανθεκτική, έστω και με μικρή επιβράδυνση (1,7% από 1,9%), ενώ η δημόσια κατανάλωση περιορίζεται σημαντικά στο 0,7%.

Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,5% χάρη στη βελτίωση στον τουρισμό και τη βιομηχανική παραγωγή. Οι εισαγωγές, μετά τη χαμηλή επίδοση του 2025, εκτιμάται ότι θα κινηθούν στο 4,6%.

Το πρωτογενές πλεόνασμα τοποθετείται στο 2,8% του ΑΕΠ για το 2026 ενώ το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 137,6% του ΑΕΠ, εξέλιξη που συνδέεται και με την προγραμματισμένη πρόωρη αποπληρωμή δανείων 5,29 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο, στις 15 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα, η ανεργία εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 8,6%.

Το πακέτο παρεμβάσεων των 1,76 δισ. ευρώ

Το τελικό σχέδιο περιλαμβάνει όλες τις ήδη ψηφισμένες παρεμβάσεις όπως:

Νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά το 2026 και πλήρης κατάργηση από το 2027.

Βελτιώσεις στα ειδικά μισθολόγια σε Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και άλλους δημόσιους λειτουργούς.

Σταδιακή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους.

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, στον Έβρο και στα Δωδεκάνησα με έως 20.000 κατοίκους.

Νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ακίνητα, επέκταση φοροαπαλλαγών για κενά ακίνητα και παράταση της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια.

Επέκταση των περιορισμών για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

«Κούρεμα» τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%-35% για κατοικίες, μείωση των αντικειμενικών δαπανών για ΙΧ, προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα για μικρούς οικισμούς και εξαίρεση για νέες μητέρες.

Ο προϋπολογισμός του 2026 επιχειρεί να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα με στοχευμένες ελαφρύνσεις και αναπτυξιακές παρεμβάσεις, σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία καλείται να διατηρήσει τη δυναμική της, παρά το απαιτητικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.