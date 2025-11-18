Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ καταγράφει ένα από τα πιο δυναμικά εννεάμηνα της πορείας της, καθώς οι επενδύσεις σε εμπορικά πάρκα και logistics αποτυπώνονται σε υψηλή επισκεψιμότητα, αυξημένες πωλήσεις και σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Παπούλης, «τα ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου επιβεβαιώνουν πλήρως το guidance που εκδώσαμε για το σύνολο της χρονιάς, ενώ παράλληλα μας δίνουν τη δυνατότητα ανοδικής αναθεώρησης του guidance για τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO), κυρίως ως αποτέλεσμα της συνεχούς ενεργητικής διαχείρισης του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους. Η επερχόμενη καταβολή σημαντικά αυξημένου προμερίσματος για τη χρήση 2025, επιβεβαιώνει τη στρατηγική και την προσήλωσή μας στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

Επενδύσεις που αποδίδουν

Τα εμπορικά πάρκα της εταιρείας σημείωσαν 17,1 εκατ. επισκέψεις στο εννεάμηνο, αύξηση 15,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων ανήλθαν σε 360,8 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 13,6% και κατά 6% σε ίδια σημεία (like-2-like).

Ολοκληρώθηκε επίσης η κατασκευή του νέου Εμπορικού Πάρκου Top Parks Ηρακλείου Κρήτης, συνολικής επιφάνειας 14.000 τ.μ. και προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανεισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, το διεθνές logistics center της InterIKEA εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος, με εκτιμώμενη τμηματική παράδοση στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η εταιρεία συμμετέχει και στην Ένωση Προσώπων «Goldair Cargo – Aktor Όμιλος Εταιρειών – Trade Estates», η οποία διεκδικεί την ανάπτυξη του νέου Επιχειρηματικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου της ΓΑΙΟΣΕ.

Ισχυρές εταιρικές εξελίξεις

Σημαντική αλλαγή στο μετοχικό τοπίο προέκυψε με την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης του 16% των μετοχών της Trade Estates από τον Όμιλο Fourlis σε θεσμικούς επενδυτές, κίνηση που οδήγησε στη μείωση της συμμετοχής του κάτω από το 50% και στην από-ενοποίηση της εταιρείας από τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Ο Fourlis παραμένει βασικός μέτοχος με 47,3%, ενώ ακολουθούν Autohellas (12,88%), Latsco Hellenic Holdings (8,11%), το management (0,97%) και ελεύθερη διασπορά 30,72%.

Σε παράλληλο επίπεδο, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγχώνευσης των θυγατρικών Γυαλού, Κτηματοδομή και Polikenco, με στόχο ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του έτους. Η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης την από-επένδυση από τη SEVAS TEN, καταγράφοντας κέρδος €2,4 εκατ. από την πώληση του 50% των μετοχών.

Αναπτυξιακή δυναμική στα οικονομικά αποτελέσματα

Τα συνολικά έσοδα της Trade Estates ανήλθαν σε €38,1 εκατ. στο εννεάμηνο (+14%), ενώ τα έσοδα από μισθώματα ενισχύθηκαν στα €30,1 εκατ. (+11,8%). Το Adjusted EBITDA αυξήθηκε κατά 16,5% στα €24,2 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €19,3 εκατ. (+26,5%), ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €16,3 εκατ. (+77,5%). Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο 45,7%, αγγίζοντας τα €15,5 εκατ.

Η Μεικτή Εύλογη Αξία (GAV) διαμορφώθηκε στα €567 εκατ., το Σύνολο Ενεργητικού στα €622,8 εκατ. και η Εσωτερική Λογιστική Αξία ανά μετοχή στα €2,65.

Αναθεώρηση του guidance και υψηλότερο προμέρισμα

Με ήδη επιτευγμένο το 94,2% του ετήσιου στόχου FFO, η Trade Estates αναθεωρεί ανοδικά το guidance για το 2025, εκτιμώντας ότι το FFO θα κινηθεί μεταξύ €20 εκατ. και €21 εκατ., έως 27% πάνω από την αρχική εκτίμηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,065 ανά μετοχή, αυξημένου κατά 36,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.