Υπερβαίνει τα 9,5 δισ. ευρώ η συνολική αξία της αγοράς αποθηκευτικών χώρων και logistics parks στην Ελλάδα, με τις επενδύσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας να κατευθύνονται σε νέες εγκαταστάσεις cold chain, κέντρα αυτοματισμού, καθώς και έργα ενεργειακής απόδοσης με φωτοβολταϊκά και ESG πιστοποίηση.

Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Logistics του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου, προσθέτοντας ότι ο εν λόγω τομέας αναμένεται να εμφανίσει τα επόμενα χρόνια υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθοδηγούμενους τόσο από τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, όσο και από τις εντεινόμενες επενδύσεις σε νέες υποδομές, αλλά και σε δομές οι οποίες θα στηρίζουν τη διπλή μετάβαση του κλάδου, ψηφιακή και ενεργειακή.

Κατά τον πρόεδρο της Επιτροπής Logistics, Γιώργο Στάμνο, η εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα διατηρεί την ανοδική της πορεία παρά τις εντεινόμενες διεθνείς εντάσεις, όπως η ρωσο-ουκρανική σύρραξη, το ξέσπασμα του διεθνούς εμπορικού πολέμου και η διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας για την επιβολή λιμενικών τελών, έστω και αν τέθηκε σε αναστολή για ένα έτος. Μάλιστα, συμπληρώνει ότι «η θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς διατηρείται μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον υψηλών πιέσεων, που προκαλείται από τις ελλείψεις σε οδηγούς, τις αυξημένες ενεργειακές τιμές και την επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου. Εν μέσω αυτών των αρνητικών συγκυριών η χώρα ενισχύει σταδιακά τη θέση της ως περιφερειακός κόμβος μεταφορών και αποθήκευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ως λαμπρό παράδειγμα αναφέρεται στην ανακοίνωση το Αεροδρόμιο Αθηνών, διότι, όπως αναφέρεται, κατέγραψε αύξηση 9,9% στον όγκο αεροπορικού φορτίου (62.200 τόνοι στο H1 2025), δείχνοντας ισχυρή ανάκαμψη του εμπορίου υψηλής αξίας. Στον αντίποδα στο λιμάνι του Πειραιά σημείωσε πτώση 2,4% η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στο 9μηνο του έτους (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος). Συγκεκριμένα διακινήθηκαν 3,03 εκατ. TEUs, έναντι 4,228 το 2024 και 4,586 το 2023.

Μέτρα τόνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Προκειμένου η Ελλάδα να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στο διεθνές διακομιστικό εμπόριο, αλλά και να εδραιωθεί ως κόμβος διασύνδεσης Ασίας-Ευρώπης, η Επιτροπή Μελών Logistics του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενταθούν οι συνέργειες και ο συντονισμός του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα ώστε:

· Να ενισχυθούν οι intermodal υποδομές (σιδηρόδρομος-λιμάνια-οδικές συνδέσεις).

· Να χορηγηθούν κίνητρα για «πράσινες» αποθήκες με ενεργειακή αυτονομία και αυτοματισμούς.

· Να υποστηριχθούν προγράμματα κατάρτισης οδηγών και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

· Να καταστεί πλήρης η ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών και να υπάρξει απόλυτη και ενιαία ερμηνεία των κανόνων CBAM & EUDR.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών κανόνων, η Ελλάδα τους αντιμετωπίζει ως μια μεταρρύθμιση η οποία συμπίπτει με την αναδιάρθρωση των τελωνείων και τη δημιουργία των Τελωνειακών Ελεγκτικών Κέντρων, γεγονός που μπορεί να προκαλεί πρόσκαιρες καθυστερήσεις, ωστόσο δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες εκσυγχρονισμού.

Οι ευρωπαϊκές προκλήσεις

Στο μεταξύ, συνεχίζει η ανακοίνωση, στην Ευρώπη η εφοδιαστική αλυσίδα εισέρχεται σε περίοδο έντονης πίεσης. Η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU) καταγράφει πάνω από 3,6 εκατομμύρια κενές θέσεις οδηγών παγκοσμίως, εκ των οποίων σχεδόν 600.000 στην ΕΕ, με μέσο όρο ηλικίας των οδηγών 47 ετών και το 30% αυτών άνω των 55 ετών.

Η έλλειψη οδηγών έχει μετατραπεί σε πληθωριστικό παράγοντα, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς έως και 15-20% σε ορισμένες διαδρομές, ενώ αρκετές εταιρείες προσφέρουν πλέον μισθούς άνω των 3.000 ευρώ «καθαρά», χωρίς να μπορούν να προσελκύσουν νέο προσωπικό.

Παράλληλα, οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για μηδενικές εκπομπές CO₂ έως το 2035, επιταχύνουν τη μετάβαση του στόλου οχημάτων σε ηλεκτρικά και υδρογονοκίνητα φορτηγά, με την ΕΕ να επενδύει άνω των 250 εκατ. ευρώ σε δίκτυα φόρτισης και ενεργειακές υποδομές (μέσω του προγράμματος CEF – Connecting Europe Facility).

Ωστόσο, το υψηλό κόστος των οχημάτων και η ανεπαρκής διαθεσιμότητα σταθμών φόρτισης περιορίζουν την άμεση διείσδυση, ιδίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος των logistics παραμένει στρατηγικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία, καλύπτοντας πάνω από 10% του ΑΕΠ και απασχολώντας περισσότερους από 110.000 εργαζομένους.