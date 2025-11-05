Περιορισμένες διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω καθοδικής κίνησης στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.014,14 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,47 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Άκτωρ (+3,44%), της Coca Cola HBC (+1,23%), της Eurobank (+0,71%) και της ΔΕΗ (+0,70%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,48%), της Πειραιώς (-0,69%), της Alpha Bank (-0,64%) και του ΟΠΑΠ (-0,57%).

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 34 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Τρία Άλφα (κ) (+4,32%) και Minerva (+3,45%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-3,76%) και Lavipharm (-2,86%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων υποχώρησαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να συνεχίζει να στρέφεται στην ανακοίνωση εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,4% στις 568,10 μονάδες στις 10:11 ώρα Ελλάδας.

Οι μετοχές τεχνολογίας ήταν αυτές με τις μεγαλύτερες απώλειες, σημειώνοντας πτώση 1,3%.

Η μετοχή της δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας Novo Nordisk σημείωσε πτώση 2% καθώς η εταιρία αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις της για την ετήσια κερδοφορία της.