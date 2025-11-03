«Η οικονομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δυναμική πορεία. Κατά τη σημερινή ιστορική συγκυρία, ο κόσμος, η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι αντιμέτωποι με μια άνευ προηγουμένου αβεβαιότητα, με πλήθος προκλήσεων αλλά και πλήθος σημαντικών ευκαιριών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας χαιρετίζοντας την έναρξη της «Συνάντησης Εργασίας @ξία» η οποία διεξάγεται στο χώρο της ΤτΕ και αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός δικτύου ευρείας διάχυσης του ψηφιακού χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού.

Όπως είπε, η Τράπεζα της Ελλάδος, κοιτάζοντας προς ένα μέλλον που δεν θα είναι πάντα προβλέψιμο, έχει προβεί σε δράσεις που εστιάζουν στην καλλιέργεια της χρηματοοικονομικής αντίληψης ως απαραίτητης δεξιότητας και πηγής ασφάλειας και σταθερότητας. Συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά με την ένταξη του ψηφιακού χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού στην εκπαίδευση αλλά και την καλλιέργειά του ως διά βίου στόχο. «Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από υπερπληροφόρηση, πολυδιάσπαση, ασύνδετες πληροφορίες και fake news, η διαύγεια της γνώσης είναι δύναμη. Δύναμη όμως είναι και η δημιουργική αξιοποίηση της γνώσης ώστε να έχει πρακτική εφαρμογή και να είναι ευέλικτη στην απορρόφηση των σύγχρονων εξελίξεων. Χρειάζεται να εστιάσουμε σε μια μάθηση που θα μπορεί να συνδέσει την τεχνική γνώση με ένα σύστημα σκέψης που έχει ένα σχέδιο και ένα όραμα» υπογράμμισε ο κ. Στουρνάρας.

Στο πλαίσιο αυτό από τον Νοέμβριο του 2022, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναλάβει τον ρόλο του εθνικού συντονιστή της πρωτοβουλίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης “Global Money Week”. Πρόκειται για μια ετήσια, παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της οικονομικής εκπαίδευσης των νέων. Η επόμενη διοργάνωση προγραμματίζεται για τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

«Στις μέρες μας, η χρηματοοικονομική παιδεία, όπως και η παιδεία γενικότερα, δεν αφορά μόνο την εξειδίκευση και τις ακαδημαϊκές σπουδές, όπως παλιότερα ίσως, αλλά και τη διά βίου μάθηση. Παράλληλα, λοιπόν, με τη στροφή στην οικονομική γνώση, η Τράπεζα μετασχηματίζει και τους τρόπους μετάδοσής της, συντονισμένη και με τις αλλαγές στην ίδια τη νοοτροπία της μάθησης. Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όταν προμηνύονται δομικές αλλαγές στα εργασιακά μας ήθη, ο ψηφιακός χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός δεν αφορά αποκλειστικά τους οικονομολόγους, τους τραπεζίτες, τους ακαδημαϊκούς, αλλά κάθε πολίτη που έχει ανάγκη την αυτομόρφωση και την εξέλιξη» είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.