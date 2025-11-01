Πληρωμές μέσω IRIS απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό θα μπορούν να πραγματοποιούν οι πολίτες και στα ταξί και στα πρατήρια καυσίμων.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, η δυνατότητα πληρωμών μέσω IRIS γίνεται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν διασυνδεμένο POS. Με κάθε συναλλαγή, το POS θα εκδίδει QR code με τα στοιχεία της αγοράς, το οποίο ο πελάτης θα σκανάρει από την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς του. Η πληρωμή θα ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ το POS θα ενημερώνεται αυτόματα για το αποτέλεσμα της συναλλαγής.

Στην απόδειξη δεν θα αναγράφεται πλέον ο τύπος της κάρτας, αλλά η ένδειξη «IRIS» ή ο αντίστοιχος τύπος πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε. Στα πρατήρια καυσίμων, η απόδειξη θα εκδίδεται μόλις ολοκληρωθεί η παράδοση του καυσίμου, ενώ στα ταξί η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται αυτόματα με βάση το ταξίμετρο. Όλα τα δεδομένα των πληρωμών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι οι νέες διατάξεις αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου ψηφιακού εκσυγχρονισμού. Με τη διασύνδεση ταμειακών–POS και την ένταξη των πληρωμών IRIS, δημιουργείται ένα ενιαίο, άμεσο και ασφαλές σύστημα παρακολούθησης όλων των εισπράξεων. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, θα είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η μείωση των περιθωρίων φοροδιαφυγής.

Όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν έως την 1η Δεκεμβρίου 2025, θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα:

10.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία

20.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία.

Για επιχειρήσεις σε οικισμούς έως 500 κατοίκων ή νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50%.

Τα όρια

Οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS διαμορφώνονται σήμερα ως εξής:

Έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)

Έως 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές ιδιωτών προς επαγγελματίες (IRIS P2B)

Το ανώτατο ημερήσιο όριο δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2026, το ημερήσιο όριο για IRIS P2P θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ, με μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ.

Από τα μέσα του 2026, το σύστημα IRIS θα επεκταθεί και εκτός Ελλάδας, επιτρέποντας μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών σε χώρες του δικτύου EuroPA, όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβικές χώρες και Πολωνία. Η διασύνδεση αυτή ανοίγει τον δρόμο για άμεσες, διασυνοριακές συναλλαγές, χωρίς καθυστερήσεις και με μηδενικό κόστος για τους πολίτες.