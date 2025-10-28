Μετά τη βροχή αιτημάτων από εκπροσώπους της αγοράς για παράταση της προθεσμίας υποχρεωτικής εφαρμογής του IRIS σε όλες τις συναλλαγές, το οικονομικό επιτελείο μετέθεσε την προθεσμία εφαρμογής του μέτρου.

Με διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, το μέτρο θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 αντί για 1η Νοεμβρίου 2025. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η παράταση της έναρξης ισχύος της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από τα νομικά πρόσωπα δόθηκε «ώστε να δοθεί περίοδος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου».

Έτσι, από την 1η Δεκεμβρίου 2025 όλες οι επιχειρήσεις στην αγορά υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές μέσω του IRIS και για όσους δεν συμμορφωθούν προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα που για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία είναι 10.000 ευρώ και για όσες τηρούν διπλογραφικά 20.000 ευρώ. Υπάρχει, ωστόσο, πρόβλεψη έκπτωσης 50% για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός τουριστικών περιοχών.

Πολλές επιχειρήσεις δεν είναι ακόμη έτοιμες

Σύμφωνα με επιχειρηματικούς φορείς, πολλές επιχειρήσεις δεν είναι ακόμη έτοιμες για την εφαρμογή του συστήματος. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τονίζει χαρακτηριστικά ότι «οι λογιστές και οι τεχνικοί του χώρου προειδοποιούν ότι το σύστημα δεν είναι ακόμη έτοιμο, κυρίως λόγω εκκρεμοτήτων στις τραπεζικές πλατφόρμες», σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να τιμωρηθεί η επιχείρηση για κάτι που δεν εξαρτάται από την ίδια» και ζητά από την κυβέρνηση «λογική παράταση, ώστε να αποφευχθεί ένα νέο κύμα αναστάτωσης στην αγορά».

Την ίδια ώρα, με επιστολή του προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) ζητά επίσημα παράταση λίγων μηνών, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δεν έχει ολοκληρώσει τις τεχνικές διαδικασίες. «Η αγορά δεν είναι ακόμη έτοιμη. Πολλές επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα χωρίς να φταίνε οι ίδιες», δηλώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), που σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «Ο κλάδος μας ήδη δοκιμάζεται από αυξημένα κόστη και ενεργειακές πιέσεις. Χρειαζόμαστε χρόνο για να προσαρμοστούμε στα νέα ψηφιακά δεδομένα».

Πέραν όμως των τεχνικών προβλημάτων, οι επαγγελματίες θέτουν θέμα και για το κόστος αναβάθμισης POS και λογισμικού, εκτιμώντας ότι κυμαίνεται από 500 έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση. «Το κράτος οφείλει να στηρίξει την ψηφιακή μετάβαση με χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως έγινε με τα POS», αναφέρει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Σήμερα το IRIS χρησιμοποιείται από 4 εκατομμύρια πολίτες και 560.000 επαγγελματίες. Τα όρια για ημερήσιες συναλλαγές είναι 500 ευρώ για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P) και για πληρωμές από ιδιώτες προς επαγγελματίες (IRIS P2B), με συνολικό ημερήσιο πλαφόν 1.000 ευρώ, ενώ από τον Ιανουάριο του 2026 θα αυξηθούν στα 1.000 ευρώ την ημέρα και στα 5.000 ευρώ τον μήνα για ιδιώτες.