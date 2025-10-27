Για την ανάπτυξη του τουρισμού, τις υποδομές, τις αντοχές της Αθήνας και τις αλλαγές που επηρεάζουν τους κατοίκους μίλησε ο Βίκτωρας Μοντζέλλι στην εκπομπή Index της Χριστίνας Κουσουνή στην τηλεόραση της Ναυτερμπορικής.

«Ο τουρισμός στην Ελλάδα αναπτύσσεται συνεχώς, αλλά πλέον το ζητούμενο δεν είναι αν είναι “καλός” ή “κακός”, αλλά αν είναι βιώσιμος κοινωνικά και ποιο αποτύπωμα αφήνει», σημείωσε o διευθυντής σύνταξης του Newsbeast και πρόσθεσε: «Πρέπει να γίνουν επενδύσεις στις υποδομές. Γιατί, τι σημαίνουν 25 εκατομμύρια επισκέπτες; Σημαίνει περισσότερη κατανάλωση ενέργειας, περισσότερη κατανάλωση νερού, περισσότερα απορρίμματα σε μία πόλη, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν ήταν σχεδιασμένη για 5 εκατομμύρια κατοίκους».

Επισημαίνει ότι η ποιότητα της ζωής των κατοίκων και η ικανοποίηση των επισκεπτών είναι αλληλένδετες – αν βελτιωθούν οι υποδομές για τους Αθηναίους, θα βελτιωθεί και η εμπειρία των τουριστών. «Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ευχαριστημένος ο επισκέπτης σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, τις υποδομές και να μην είναι ευχαριστημένος ο Αθηναίος – και το αντίστροφο. Δηλαδή, αν ο Αθηναίος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υποδομές και τον βοηθούν στην καθημερινότητά του, προφανώς θα βοηθήσουν και τον επισκέπτη της πόλης».

Η συζήτηση οδηγήθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η εξάπλωση των Airbnb επιδείνωσε την κατάσταση, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες προτιμούν τη βραχυχρόνια μίσθωση. Υπογραμμίζει την ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές, δεδομένου του αυξανόμενου πληθυσμού και της κατανάλωσης πόρων. «Ένας σημαντικός παράγοντας για το στεγαστικό πρόβλημα είναι όλη αυτή η διαδικασία που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια που πολλά σπίτια πλέον έχουν γίνει Airbnb. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει το άγχος να “κυνηγάει” το ενοίκιο κάθε μήνα από τον ενοικιαστή».

Σχετικά με τον συνεδριακό τουρισμό και κατά πόσο μπορεί να συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ο Β. Μοντζέλλι είπε: «Ο συνεδριακός τουρισμός είναι ένας τομέας ταχέως αναπτυσσόμενος και σίγουρα θα δώσει υπεραξία σε όλη την πόλη. Μπορεί να επενδύσει η Αττική -και η Ελλάδα- και να δημιουργήσει το hub, μια business to business διαδικασία. Είναι ένας τομέας που μπορεί να αφήσει λεφτά και να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες τις οποίες θα καρπωθούν και οι Αθηναίοι σιγά-σιγά».

Παράλληλα, βλέπει προοπτικές στον συνεδριακό τουρισμό, ο οποίος μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά έσοδα και να συμβάλει στη βελτίωση της πόλης. Τέλος, σημειώνει ότι η Αθήνα δεν αντιμετωπίζει ακόμη πρόβλημα υπερτουρισμού όπως άλλες χώρες και θεωρεί ότι ο τουρισμός αποτελεί ευκαιρία για να γίνει η πόλη καλύτερη για τους κατοίκους της. «Συχνά ακούμε για το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Νομίζω η Αθήνα δεν έχει πρόβλημα -στην παρούσα φάση τουλάχιστον- υπερτουρισμού. Μπορεί να έχει αρκετούς τουρίστες, αλλά δεν έχουμε φτάσει και στο φαινόμενο, όπως είδαμε προσφάτως στην Ισπανία. Βλέπω να δημιουργείται ένα κίνημα “τουριστικού ρατσισμού”. Δηλαδή να μη θέλουν οι ντόπιοι τους επισκέπτες στη χώρα τους. Ωστόσο, ακόμη απέχουμε -και κατά τη γνώμη μου- καλώς απέχουμε».

«Ο τουρισμός είναι πολύ καλή ευκαιρία για τους Αθηναίους, για να γίνει καλύτερη η πόλη», επισήμανε στην τηλεόραση της Ναυτερμπορικής και την Χριστίνα Κουσουνή.

