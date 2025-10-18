Ανάσα στην αγορά ακινήτων και στην οικοδομική δραστηριότητα δίνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε συνταγματικό και νόμιμο το Προεδρικό Διάταγμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) που ρυθμίζει την επανέκδοση των οικοδομικών αδειών του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Η εξέλιξη αυτή βάζει τέλος σε μια περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας για τον κλάδο, η οποία είχε προκαλέσει «πάγωμα» έργων, καθυστερήσεις σε επενδύσεις και έντονη ανασφάλεια σε ιδιοκτήτες, μηχανικούς και εργολάβους.

Με τη θετική γνωμοδότηση του ΣτΕ, αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία της αγοράς, ενώ παράλληλα αποσαφηνίζεται το νομικό πλαίσιο για τις άδειες που είχαν εκδοθεί ή ακυρωθεί λόγω των αποφάσεων για τα «μπόνους» δόμησης.

Η απόφαση του ΣτΕ θεωρείται κομβικής σημασίας για την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην οικοδομή και στην κτηματαγορά, καθώς επιτρέπει τη συνέχιση έργων που είχαν ξεκινήσει νομίμως έως τις 11 Δεκεμβρίου 2024, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες επανεγκρίσεις ή νέες προσφυγές.

Η θεσμική αυτή σταθερότητα λειτουργεί ως καταλύτης επενδυτικής κινητικότητας, δίνοντας σήμα ασφάλειας στους ιδιώτες και τους θεσμικούς επενδυτές που είχαν «παγώσει» τα σχέδιά τους λόγω του νομικού κενού.

Παράλληλα, ενισχύει τη ρευστότητα στην αγορά και αναθερμαίνει τη δραστηριότητα σε συναφείς κλάδους – από τα τεχνικά γραφεία έως τις εταιρείες υλικών και κατασκευών.

Το περιβαλλοντικό ισοδύναμο ως εγγύηση ισορροπίας

Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου αποτελεί η θέσπιση του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), που εξασφαλίζει ότι η ανάπτυξη θα συνοδεύεται από περιβαλλοντική αντιστάθμιση.

Μέσω του ΕΣΠΙΑΠ, οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν ποσά περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, τα οποία θα κατευθύνονται σε έργα αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας έναν μηχανισμό που συνδυάζει τη συνέχιση της οικοδομικής δραστηριότητας με περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, το Προεδρικό Διάταγμα επιτυγχάνει ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για ανάπτυξη και στη συνταγματική επιταγή για προστασία του περιβάλλοντος.

Η επανεκκίνηση έργων που είχαν σταματήσει αναμένεται να απελευθερώσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους και να τονώσει την απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ταυτόχρονα, αποκαθίσταται η προβλεψιμότητα στις επενδύσεις ακινήτων, ένα στοιχείο απαραίτητο για τη διατήρηση της θετικής πορείας των τιμών και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Η σταθερότητα στην νομολογία που επιφέρει η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί μήνυμα αξιοπιστίας για το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, δείχνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρά σε θεσμικά ώριμες λύσεις, διασφαλίζοντας τόσο τη νομιμότητα όσο και η συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας.

Εμπιστοσύνη, ισορροπία και προοπτική

Συνολικά, η έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος συνιστά κομβικό βήμα εξομάλυνσης μετά την αναταραχή που προκάλεσαν οι προηγούμενες ακυρωτικές αποφάσεις.

Η αγορά ακινήτων αποκτά ξανά πλαίσιο προβλεψιμότητας και θεσμική ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται ότι η ανάπτυξη θα συνοδεύεται από περιβαλλοντικό σεβασμό και κοινωνικό όφελος.

Σε μια περίοδο που η οικοδομή αποτελεί βασικό μοχλό της ελληνικής οικονομίας, η απόφαση του ΣτΕ λειτουργεί ως σημαντική ανάσα για τον κλάδο, επαναφέροντας τη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και τη θεσμική συνέπεια που απαιτούνται για τη συνέχιση της ανάπτυξης.