Μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο να χαρτογραφήσει το σύνολο των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Μέσα από το νέο σύστημα θα υπάρχει πλήρης εικόνα για το ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν νόμιμα, ποια είναι ανασφάλιστα, ποιοι ιδιοκτήτες δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας και ποια βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας ή έχουν αποσυρθεί.

Η νέα πλατφόρμα θα ενοποιήσει όλα τα διάσπαρτα δεδομένα που διατηρούν σήμερα οι διαφορετικοί φορείς όπως το Υπουργείο Μεταφορών, η ΑΑΔΕ, τα ΚΤΕΟ, οι ασφαλιστικές εταιρείες. Για κάθε όχημα θα συγκεντρώνονται στοιχεία από την άδεια κυκλοφορίας, την ασφάλιση, τους τεχνικούς ελέγχους, την πληρωμή τελών και τυχόν οφειλές ή παραβάσεις.

Μέσω του ενιαίου Μητρώου οχημάτων, οι υπηρεσίες θα μπορούν να διενεργούν αυτόματους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζοντας άμεσα τους παραβάτες και περιορίζοντας σημαντικά τις παρανομίες στον χώρο των οχημάτων.

Διασταυρώσεις

Οι διασταυρώσεις για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων ή εκείνων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί ελέγχους για περιπτώσεις παράνομης άρσης ακινησίας και παράνομης κυκλοφορίας αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 700.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ, 243.904 ανασφάλιστα, 113.382 με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Από την 1η Ιουνίου 2025, το καθεστώς ασφάλισης έγινε αυστηρότερο, καθώς είναι πλέον υποχρεωτική η κάλυψη φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές) για όλα τα Ι.Χ., ακόμη και εκείνα που βρίσκονται σε ακινησία με κατατεθειμένες πινακίδες.

Όσοι εντοπίζονται με ανασφάλιστα ή χωρίς ΚΤΕΟ οχήματα θα λάβουν ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για να συμμορφωθούν. Εάν δεν τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες που έχουν στα οχήματά τους θα ακολουθήσουν ραβασάκια με πρόστιμα από 250 έως 1.000 ευρώ. Αν δεν συμμορφωθούν, τα πρόστιμα θα διπλασιάζονται και θα επιβάλλεται αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όλοι οι καταγεγραμμένοι παραβάτες θα λάβουν ένα πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα προειδοποίησης, με προθεσμία συμμόρφωσης. Όσοι αγνοήσουν την ειδοποίηση, θα λάβουν δεύτερο σημείωμα με τη βεβαίωση προστίμου και προσαυξήσεων.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος για τους παραβάτες είναι τα εξής:

Ανασφάλιστα οχήματα:

1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης

500 ευρώ για επιβατηγά

250 ευρώ για δίκυκλα

Οχήματα χωρίς τέλη κυκλοφορίας:

Πρόστιμο ίσο με τα τέλη ενός έτους συν τα ετήσια τέλη.

Χωρίς ΚΤΕΟ:

Πρόστιμο 400 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής προβλέπεται διπλασιασμός προστίμων και αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, που επιστρέφονται μόνο με προσκόμιση ασφάλειας, δελτίου ΚΤΕΟ ή απόδειξης πληρωμής τελών.

Τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση των προστίμων, θα πραγματοποιείται δεύτερος ηλεκτρονικός έλεγχος. Αν διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, θα ενεργοποιείται η διαδικασία αφαίρεσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, έως ότου ο ιδιοκτήτης συμμορφωθεί πλήρως.