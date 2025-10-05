Φορολογικές παγίδες κρύβουν πολλές φορές οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί, ειδικά όταν οι συνδικαιούχοι μεταφέρουν ποσά σε ατομικούς λογαριασμούς ή σε λογαριασμούς με τρίτους.

Σε έναν πιθανό έλεγχο, η εφορία μπορεί να θεωρήσει τέτοιες κινήσεις ως δωρεές με αποτέλεσμα την επιβολή φόρου εφόσον δεν έχει προηγηθεί η σχετική δήλωση.

Αφορμή για τις διευκρινίσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών αποτέλεσε υπόθεση μεταφοράς χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και τέκνου σε ατομικό λογαριασμό του τελευταίου. Η συναλλαγή αντιμετωπίστηκε ως δωρεά, γεγονός που αναδεικνύει τις λεπτές γραμμές του ισχύοντος καθεστώτος.

Πότε ενεργοποιείται η φορολογία

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην περίπτωση που συνδικαιούχος ο οποίος δεν έχει συνεισφέρει στον κοινό λογαριασμό κάνει ανάληψη ή μεταφορά ποσών για δικό του όφελος, τότε αυτά θεωρούνται δωρεά. Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ μπορεί να εστιάσει σε αναλήψεις ή μεταφορές που υπερβαίνουν τη συμμετοχή του δικαιούχου στον λογαριασμό. Στις περιπτώσεις αυτές, η συναλλαγή πρέπει να δηλωθεί μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY, ώστε να φορολογηθεί ή να τύχει απαλλαγής.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι δωρεές έως 800.000 ευρώ σε συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια) απαλλάσσονται από φόρο, υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται επισήμως. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επισημαίνει ότι η ίδια η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό δεν συνιστά δωρεά. Ο κίνδυνος προκύπτει όταν κάποιος που δεν έχει βάλει χρήματα στον λογαριασμό κάνει χρήση τους.

Τι μένει εκτός «ραντάρ»

Η ΑΑΔΕ δεν εστιάζει σε μικροποσά. Ωστόσο, για μεγαλύτερα ποσά, ειδικά σε λογαριασμούς με πολλούς συνδικαιούχους, απαιτείται προσοχή. Ένα απλό «κλικ» μεταφοράς μπορεί να μετατραπεί σε φορολογική παγίδα με σοβαρό κόστος για τον φορολογούμενο.

Μυστικά και παγίδες

Οι δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myProperty ενώ σε επόμενη φάση ακολουθεί έλεγχος της συναλλαγής από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες. Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή τότε ο φορολογούμενος εάν δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά η εφορία προχωρά στην επιβολή φόρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο ποσό. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ της χρηματικής γονικής παροχής ή δωρεάς με συντελεστή 10% ή 20% ή 40% (ανάλογα με το βαθμό συγγένειας).

Οι φορολογούμενοι πριν ξεκινήσουν μια χρηματική γονική παροχή θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οι χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές θα πρέπει να αποδεικνύονται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Χρηματικές γονικές παροχές με μετρητά (με χρήματα που βγήκαν από το στρώμα ή το σεντούκι κλπ), φορολογούνται με αυτοτελή συντελεστή 10%, χωρίς αφορολόγητο όριο. Το ίδιο ισχύει και όταν ο γονιός καταθέσει χρήματα στο λογαριασμό του παιδιού.

Στις περιπτώσεις διαδοχικών δωρεών κατά τις οποίες ωφελούνται πρόσωπα που δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ(π.χ. δωρεά από τέκνο σε γονέα και εν συνεχεία δωρεά από αυτόν τον γονέα σε άλλο τέκνο), η εφορία διερευνά τις πραγματικές συνθήκες και τη σκοπιμότητα των δωρεών αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ αυτών. Στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι ο τελικά ωφελούμενος από τις διαδοχικές δωρεές είναι πρόσωπο που δεν ανήκει στην Α’ κατηγορία δικαιούχων (π.χ. αδερφός) και ότι οι διαδοχικές δωρεές έχουν γίνει προς το σκοπό αυτό τότε επιβάλλεται φόρος 20% χωρίς αφορολόγητο όριο. Εάν το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ των διαδοχικών δωρεών είναι σύντομο (όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών) χτυπάει καμπανάκι ελέγχου.

Η δυνατότητα του γονέα/δωρητή να πραγματοποιήσει χρηματική γονική παροχή/δωρεά προς το τέκνο/δωρεοδόχο δεν ελέγχεται κατά το στάδιο της υποβολής της δήλωσης αλλά ερευνάται κατά τον έλεγχο της δήλωσης.