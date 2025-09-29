Μια χρονιά έντονου στρατηγικού μετασχηματισμού αποτέλεσε το 2024 για την ΑΒ Βασιλόπουλος, σηματοδοτώντας την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την ισχυρή δέσμευση της εταιρείας για συνεχή εξέλιξη στην ελληνική αγορά.

Μέσα από τον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων και την ενίσχυση της αγοραστικής εμπειρίας, η εταιρεία δημιούργησε πρόσθετη αξία και εδραίωσε περαιτέρω τη θέση της σε όλη τη χώρα.

Στα 1,94 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,94 δισ. ευρώ, μειωμένος σε σχέση με τα 1,97 δισ. ευρώ του 2023, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του δικτύου. Τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν σημαντική αύξηση, φτάνοντας στα 13,8 εκατ. ευρώ από 6,4 εκατ. ευρώ, ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 26,7 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 68,7 εκατ. ευρώ το 2024 από 59,6 εκατ. ευρώ (το 2023), ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευρωστία της εταιρείας.

«Στόχος μας είναι να επαναφέρουμε το λειτουργικό περιθώριο κέρδους στο 4% από το 1,4% που βρίσκεται σήμερα. Σε πρώτη φάση, δεν επικεντρωνόμαστε στην αύξηση του τζίρου, αλλά στη δημιουργία της σωστής κερδοφορίας που θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της επιχείρησης. Το μεγαλύτερο “αγκάθι” αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό κέρδος για επανεπένδυση. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει και αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της πίστης μας στην ανάπτυξη και στην ελληνική αγορά», τόνισε ο επικεφαλής της εταιρείας της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας.

Αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας

Σε ένα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η ΑΒ Βασιλόπουλος επιτάχυνε την αναδιοργάνωση του δικτύου της και εισήγαγε αυτοματοποιήσεις που αναβαθμίζουν την αγοραστική εμπειρία και ενισχύουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Τα ταμεία αυτόματης εξυπηρέτησης επεκτάθηκαν στο 70% των εταιρικών καταστημάτων, ενώ οι ηλεκτρονικές ετικέτες τιμών (ESL) εγκαταστάθηκαν σε 190 καταστήματα.

Παράλληλα, η εταιρεία το 2024 ενίσχυσε τις ψηφιακές της υπηρεσίες, επενδύοντας σε e-commerce και fast delivery, αναβαθμίζοντας την omnichannel εμπειρία των πελατών. Το πρόγραμμα πιστότητας AB Plus παρέμεινε στρατηγικό εργαλείο, προσφέροντας προσωποποιημένες ανταμοιβές και πόντους. Το δίκτυο επεκτάθηκε με 3 νέα εταιρικά καταστήματα και 50 νέα franchise, στηρίζοντας τη μεσαία επιχειρηματικότητα σε όλη τη χώρα.

Η ιδιωτική ετικέτα συνεχίζει να αποτελεί βασικό μοχλό αξίας, με στόχο την αύξηση του μεριδίου στο 40% μέσα στην επόμενη πενταετία, ενώ σχεδιάζεται η εισαγωγή 450 νέων προϊόντων και 1.000 νέων κωδικών έως το 2027.

Δυναμικά στην υλοποίηση του πενταετούς πλάνου

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει δυναμικά και το 2025 την υλοποίηση του πενταετούς πλάνου της, δίνοντας έμφαση στην ενδυνάμωση του δικτύου καταστημάτων, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υπηρεσιών και στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής.

Παράλληλα, προχωρά στην επέκταση του fast delivery και της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, στην περαιτέρω ανάπτυξη του e-commerce, στην αύξηση του δικτύου franchise, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στη σταθερή στήριξη των ελληνικών προϊόντων.