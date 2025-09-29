Για «μόνιμη αύξηση εισοδήματος σε μισθωτούς και επαγγελματίες, σε οικογένειες και νέους» κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία σε αναρτήσεις στα social media, δίνοντας παραδείγματα του ετήσιου οφέλους από την κυβερνητική παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ και εξειδίκευσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, ένας 23χρονος, με καθαρό μηνιαίο μισθό 979,79 ευρώ, από 1/1/2026 θα έχει μηδενική φορολόγηση και ο μισθός του θα ανέβει στα 1.071,43 ευρώ. Το ετήσιο όφελός του φτάνει τα 1.283 ευρώ.

Μια 40χρονη με τρία παιδιά, με καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.791 ευρώ, από 1/1/2026 θα έχει μείωση φορολόγησης και ο μισθός θα φτάνει τα 1.941 ευρώ. Το ετήσιο όφελος φτάνει τα 2.100 ευρώ.

Ένας 31χρονος με 1 παιδί και καθαρό μηνιαίο μισθό 1.510 ευρώ, από 1/1/2026 με μείωση φορολόγησης ο μισθός του θα αυξηθεί στα 1.552,86 ευρώ. Το ετήσιο όφελος, φτάνει τα 600 ευρώ.

Μια 27χρονη, επαγγελματίας του τουρισμού με καθαρό μηνιαίο μισθό 1.251,21 ευρώ, από 1/1/2026 θα δει μείωση φόρου και τον μισθό της να αυξάνεται στα 1.344,07, δηλαδή θα έχει ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.

Ένας 29χρονος μάγειρας με καθαρό μηνιαίο μισθό 1.501 ευρώ, με τη μείωση φόρου από την 1/1/2026 θα δει τον μισθό του να αυξάνεται στα 1.601 ευρώ και θα έχει ετήσιο όφελος 1.400 ευρώ.

Ελεύθερος επαγγελματίας, ηλεκτρολόγος 25 ετών με καθαρό εισόδημα το μήνα 1.408 ευρώ, πέφτε σε μηδενικό φορολογικό συντελεστή από 1/1/2026 και θα δει το εισόδημά του να ανεβαίνει στα 1.666 ευρώ, με ετήσιο όφελος 3.100 ευρώ.

Ελεύθερος επαγγελματίας, υδραυλικός με καθαρό εισόδημα 1.083 ευρώ τον μήνα από 1/1/2026 πέφτει σε μηδενική φορολόγηση και ο μηνιαίος του μισθός αυξάνεται στα 1.250 ευρώ, με ετήσιο όφελος 2.000 ευρώ.

«Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά, νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες» σημειώνει η Νέα Δημοκρατία.