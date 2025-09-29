Την Τρίτη 30/9/2025, πληρώνονται τα επιδόματα για τον μήνα Σεπτέμβριο, συνολικού ύψους 275.516.021 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι – 87.496.844 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι – 21.379.085 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ

Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 4.543 δικαιούχοι – 425.429 ευρώ

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 326 δικαιούχοι – 592 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 610 δικαιούχοι – 486.401 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι – 3.205.721 ευρώ

Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 616 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.106.545

Σύνολο καταβολών: 275.516.021 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21 – Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.