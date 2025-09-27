Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η κυβέρνηση και οι υγειονομικές υπηρεσίες, λόγω της νέας έξαρσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σε μία κρίσιμη περίοδο που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη διαθεσιμότητα κρέατος και γαλακτομικών αλλά συνεπακόλουθα και τις τιμές των προϊόντων ενόψει των Χριστουγέννων.

Μιλώντας στην εκπομπή Μega ΣΚ, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων τους τελευταίους τρεις – τέσσερις μήνες. Δυστυχώς, εκεί που τα πηγαίναμε καλά από Μάρτιο μέχρι Μάιο, τώρα έχουμε μία εκτίναξη των κρουσμάτων και νέες εστίες, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τηρηθεί η απαγόρευση της μετακίνησης και τα μέτρα βιοασφάλειας. Είναι μία πραγματική απειλή για την κτηνοτροφία η ευλογιά, έχουν θανατωθεί πάνω από 300 χιλιάδες ζώα. Μιλάμε για μία κατάσταση που είναι πραγματικά η τελευταία μας ευκαιρία: Να κάνουμε αυτό που πρέπει αλλιώς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε lockdowvn. Όσα μέτρα και να πάρει το υπουργείο, εάν δεν εφαρμόζονται, δυστυχώς δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Στην ίδια εκπομπή ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης αγροτοκτηνοτροφικών συνεταιρισμών Καλαβρύτων, τόνισε ότι «η νόσος μας ξέφυγε, έγιναν λάθη, όλοι χαλαρώσαμε, όμως πρέπει πλέον να τελειώνουμε με αυτή τη ζωονόσο καθώς αν συνεχίσουμε με αυτό τον ρυθμό θα δούμε επιπτώσεις τόσο αρνητικές στην εφοδιαστική αλυσίδα, που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε γέννες, μπαίνουμε σε νέα γαλακτική περίοδο και πρέπει να δούμε τι θα γίνει».

Οι ζημιές για τον κτηνοτροφικό τομέα από τη ζωονόσο υπολογίζονται σε πάνω από 350 εκατ. ευρώ για χρονικό διάστημα 14 μηνών.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ένα συνολικό πακέτο μέτρων στήριξης προς τους κτηνοτρόφους: θα τεθούν σε αναστολή οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για όσους έχασαν ζώα ενώ προγραμματίζεται η καταβολή αποζημιώσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ, επιπλέον κονδυλίων που έχουν ήδη εγκριθεί.

Παράλληλα, από του βήματος της Βουλής, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε ότι οι πληρωμές δεν θα γίνουν χωρίς ελέγχους και ότι θα πρέπει να προστατευτούν οι πόροι της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της δέσμης 10 ημερών που έχει τεθεί σε εφαρμογή, έχουν ενταθεί οι επιτόπιες κτηνιατρικές επιθεωρήσεις, ενώ έχουν εγκατασταθεί σημεία απολύμανσης σε κρίσιμους δρόμους για τα οχήματα με ζωοτροφές και προϊόντα.

Επιπλέον, νέες νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες βιοασφάλειας και έλεγχο των μετακινήσεων ζώων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού κατά τις διαβουλεύσεις του με ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ενεργά περιστατικά σε 90 περιοχές

Ωστόσο, παρά τα μέτρα, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων εστιών έχει σχεδόν διπλασιαστεί — πλέον εκτιμώνται πάνω από 90 περιοχές με ενεργά περιστατικά, κυρίως σε Σέρρες, Θεσσαλονίκη και Ημαθία. Οι αρχές παραδέχονται ότι χρειάζεται χρόνος για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων, ενώ το ενδεχόμενο lockdown (ολική απαγόρευση μετακίνησης ζώων) δεν αποκλείεται, αν η νόσος ξεφύγει από τον έλεγχο.

Οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την επιβίωση πολλών εκτροφών. «Αν συνεχίσουμε να θανατώνουμε κοπάδια, σύντομα δεν θα υπάρχει πλέον ζώα», προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων. Οι παραγωγοί τονίζουν ότι η κρίση απειλεί την παραγωγή γάλακτος, κρέατος και ιδιαίτερα τη φέτα -εμπορικό προϊόν με μεγάλο εξαγωγικό αποτύπωμα- και φοβούνται ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις στην αγορά.

Ο εμβολιασμός

Ένα κρίσιμο ζήτημα που αναδύεται είναι το κατά πόσον πρέπει να εφαρμοστεί εμβολιασμός. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βάρχελι έχει καλέσει την Ελλάδα να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο, ενώ ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι κάθε απόφαση θα ληφθεί βάσει πλήρους επιστημονικής τεκμηρίωσης και σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι: οι επόμενες μέρες θεωρούνται καθοριστικές για το αν θα αποφευχθεί μια γενικευμένη απαγόρευση μετακινήσεων, μια κατάρρευση παραγωγής και μια ολοκληρωτική αναστάτωση στον αγροτικό τομέα.