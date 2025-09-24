Σε εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικές διασταυρώσεις που διενεργεί η ΑΑΔΕ σε περισσότερους από 1.000 ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι αμφισβήτησαν τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματός τους. Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στις επαγγελματικές δραστηριότητες, αλλά αγγίζουν και το προσωπικό προφίλ των φορολογουμένων.

Σημειώνεται ότι το 2024, 1.037 επαγγελματίες επέλεξαν να «πάνε κόντρα» στο νέο σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού του ελάχιστου εισοδήματος ζητώντας τη διενέργεια τακτικού ελέγχου προκειμένου να αποδείξουν ότι αδικούνται.

Με βάση το νόμο, ο φορολογούμενος που αμφισβητεί τα τεκμήρια θα πρέπει να το δηλώσει στους κωδικούς 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου προκειμένου να αποδείξει ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό. Σε μια τέτοια περίπτωση ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης: α) να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα, ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Στη συνέχεια, το αργότερο εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, συμπληρώνει ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στο myBusinessSupport στην ενότητα «Εφαρμογές».

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας από τον φορολογούμενο, το δικαίωμα αμφισβήτησης χάνεται.

Έλεγχος σε επαγγελματικά και προσωπικά δεδομένα

Οι διασταυρώσεις δεν περιορίζονται σε τιμολόγια, δαπάνες και δεδομένα myDATA, αλλά επεκτείνονται σε στοιχεία από POS και ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Παράλληλα, οι ελεγκτές εξετάζουν προσωπικά δεδομένα ώστε να επαληθεύσουν το δηλωθέν εισόδημα.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται:

Τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες του επαγγελματία, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών.

Κινητή και ακίνητη περιουσία, επενδύσεις, έργα τέχνης, συλλογές, οχήματα, σκάφη και αεροσκάφη.

Προσωπικές δαπάνες, από το κόστος διακοπών μέχρι δίδακτρα, ασφάλιστρα και τηλεφωνικούς λογαριασμούς.

Διαθέσιμα κρυπτονομίσματα στην αρχή και το τέλος του φορολογικού έτους.

Στοιχεία λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ρεύμα, νερό, τηλεφωνία) και συνολικό ετήσιο κόστος.

Έλεγχοι με βάθος πενταετίας

Οι έλεγχοι μπορούν να επεκταθούν μέχρι και πέντε οικονομικά έτη πίσω και πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 12 μήνες. Μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, δεν προβλέπεται αναστολή πληρωμής του φόρου που έχει υπολογιστεί με βάση τα τεκμήρια. Αν ο φορολογούμενος δικαιωθεί, το επιπλέον ποσό επιστρέφεται ή συμψηφίζεται.