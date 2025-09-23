Τρία νέα «έξυπνα» εργαλεία που φιλοδοξούν να εντοπίζουν τη φοροδιαφυγή πριν ακόμη εκδηλωθεί επιστρατεύει η ΑΑΔΕ. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων και σύγχρονες μεθοδολογίες πρόβλεψης. Τα εργαλεία παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση της ΑΑΔΕ, παρουσία στελεχών της Αρχής, εκπροσώπων της ΕΕ και της Σουηδικής Φορολογικής Αρχής.

Ειδικότερα, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός ενισχύεται με:

Πιλοτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυση κινδύνου θα ιεραρχούν τις υποθέσεις με βάση την πιθανότητα φορολογικής απόκλισης, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται εκεί όπου το ρίσκο είναι υψηλότερο.

Νέο risk analysis, με ενιαία κριτήρια, κεντρική επιλογή υποθέσεων και διασταυρώσεις από Taxis, myDATA, περιουσιολόγιο, τράπεζες, ΓΕΜΗ και ΕΦΚΑ, διατηρώντας όμως και τυχαία δειγματοληψία για το στοιχείο του απρόβλεπτου.

Νέο οδηγό παρακολούθησης και ελέγχου δραστηριοτήτων σε ηλεκτρονικό εμπόριο και κρυπτονομίσματα, που τυποποιεί πηγές και βήματα ελέγχου, εστιάζοντας σε αδήλωτα εισοδήματα και αποκλίσεις ΦΠΑ.

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον στοιχεία που χάνονταν στους δαιδάλους των παραδοσιακών ελέγχων. Συνεχείς ροές δεδομένων από myDATA, ψηφιακό πελατολόγιο, ψηφιακό δελτίο αποστολής και ηλεκτρονική τιμολόγηση επιτρέπουν στις υπηρεσίες να παρατηρούν σε πραγματικό χρόνο την αγορά. Το κεντρικοποιημένο σύστημα επιλογής υποθέσεων «μοριοδοτεί» κινδύνους και παρέχει πλήρη εικόνα και εποπτεία των ελέγχων, συνδυάζοντας γραμμικά μοντέλα, δέντρα αποφάσεων και νευρωνικά δίκτυα, ενώ διατηρείται και η τυχαία δειγματοληψία για τον εντοπισμό νέων εστιών φοροδιαφυγής.

Τι φέρνει το 2026

Η πλήρης εφαρμογή ψηφιακού πελατολογίου, ψηφιακού δελτίου αποστολής, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και myDATA αυξάνει την ευθυγράμμιση δηλωθέντων στοιχείων με τον πραγματικό κύκλο συναλλαγών. Η στοχοθεσία ελέγχων με το νέο risk analysis αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμόρφωσης και την αποδοτικότερη κατανομή πόρων. Προβλέπεται περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, διεύρυνση πηγών δεδομένων και ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων εντοπισμού παραβατικών συμπεριφορών με μαζικές ψηφιακές διασταυρώσεις, ενώ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων στην Κολοκυνθού θα επιτρέπει κεντρικό συντονισμό ελέγχων και εξ αποστάσεως παρακολούθηση εμπορικών φορτίων.

Μαζικές διασταυρώσεις

Η ειδική Μονάδα Διασταυρώσεων αξιοποιεί προχωρημένους αλγορίθμους και αναλυτές δεδομένων, επεξεργαζόμενη πληροφορίες από τιμολόγηση και ανοικτές ψηφιακές πηγές για να εντοπίζει «ύποπτες» ασυμφωνίες. Η κλιμάκωση των αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων το 2026 θα επικεντρωθεί σε ΦΠΑ, αδήλωτα εισοδήματα και ψηφιακά ίχνη παράνομων συναλλαγών. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας και υλοποιήθηκε με τη συνδρομή του SG Reform και της Σουηδικής Φορολογικής Αρχής.

Αν τα μέτρα αποδώσουν, το Δημόσιο θα έχει σημαντική αύξηση εσόδων που θα ανοίξει την πόρτα σε νέα μέτρα ελάφρυνσης των φορολογουμένων ή των επιχειρήσεων οι οποίες έμειναν εκτός των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι τα έσοδα από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής το 2025 θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν προστεθούν τα αντίστοιχα έσοδα του 2024 (περίπου 1,7-1,8 δισ. ευρώ), το συνολικό ποσό για τη διετία 2024-2025 αναμένεται να φτάσει στα 3,9-4 δισ. ευρώ.