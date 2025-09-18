Η ανοδική πορεία της ελληνικής αγοράς ακινήτων συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς και το 2025, με τις τιμές πώλησης να καταγράφουν νέα άνοδο, εδραιώνοντας ένα επταετές σερί ανατιμήσεων. Η τάση αυτή στην αγορά δεν προέρχεται μόνο από τη σταθερή ζήτηση αλλά και από τη συρρίκνωση της διαθέσιμης προσφοράς, εξέλιξη που ενισχύεται από την έκρηξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ενοικιαστές βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και πιο περιορισμένες επιλογές, ενώ οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα και για ακίνητα παλαιότερης κατασκευής.

Την ίδια στιγμή, κρατικές παρεμβάσεις όπως το στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», αν και στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κατοικία, φαίνεται πως στην πράξη ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση, τροφοδοτώντας την ανοδική πορεία των τιμών. Η βασική παθογένεια παραμένει η περιορισμένη προσφορά κατοικιών, που δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η μέση τιμή των διαμερισμάτων σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 7,3%. Πρόκειται για συνέχεια μιας πολυετούς ανόδου, αν και με ελαφρώς ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά, για το σύνολο του 2024, οι τιμές είχαν ενισχυθεί κατά 9% (με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία), ενώ το 2023 είχαν εκτιναχθεί κατά 13,9%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η άνοδος των τιμών καταγράφεται πιο έντονα στα παλαιότερα διαμερίσματα, άνω της πενταετίας, όπου η αύξηση άγγιξε το 7,6% στο β΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 6,8% στα νεόδμητα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η ζήτηση πλέον στρέφεται και σε κατοικίες παλαιότερης κατασκευής, καθώς οι αγοραστές επιδιώκουν πιο προσιτές επιλογές, χωρίς ωστόσο να αποφεύγουν τις ανατιμήσεις.

Για το 2024, οι νεόδμητες κατοικίες είχαν καταγράψει ετήσια αύξηση 10,2%, έναντι 12,9% το 2023, ενώ στα παλαιά ακίνητα η αντίστοιχη μεταβολή ήταν 8,2% το 2024, έναντι 14,5% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εικόνα ανά περιοχή

Η ανάλυση ανά περιοχή δείχνει διαφοροποιημένες ταχύτητες. Στην Αθήνα, οι τιμές το β΄ τρίμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά 5,9% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό χαμηλότερο από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, η αύξηση ήταν εντονότερη, στο 8,8%. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται τόσο στις άλλες μεγάλες πόλεις (+8,5%), όσο και στην υπόλοιπη χώρα (+8,8%), με αποτέλεσμα να ενισχύεται η τάση αποκέντρωσης των αγοραστικών ενδιαφερόντων.

Για το σύνολο του 2024, οι αναθεωρημένοι δείκτες της ΤτΕ κατέγραψαν αύξηση τιμών κατά 8,5% στην Αθήνα, 11,6% στη Θεσσαλονίκη, 7,5% στις λοιπές μεγάλες πόλεις και 10,7% στην περιφέρεια.

Οι προοπτικές της αγοράς

Με βάση τα στοιχεία, το συμπέρασμα είναι σαφές: η ελληνική κτηματαγορά εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά ανόδου, παρά τις επιμέρους επιβραδύνσεις. Ο συνδυασμός υψηλής ζήτησης (που ενισχύεται από εγχώριους και ξένους επενδυτές) και χαμηλής προσφοράς κατοικιών, σε συνδυασμό με την επίδραση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι τιμές δύσκολα θα αποκλιμακωθούν άμεσα.

Το ζητούμενο, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, είναι η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας και η δημιουργία νέας στεγαστικής παραγωγής, ικανής να αντισταθμίσει την έλλειψη προσφοράς και να μετριάσει τις πιέσεις που δέχονται νοικοκυριά και ενοικιαστές. Μέχρι τότε, οι τιμές θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, με την προσοχή στραμμένη στο κατά πόσον οι ρυθμοί ανόδου θα παραμείνουν ελεγχόμενοι ή θα αναζωπυρωθούν εκ νέου.