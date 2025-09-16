Στην καρδιά μιας πόλης που δεν σταματά να εξελίσσεται, η φιλοξενία βρίσκει νέες μορφές και επαναπροσδιορίζει τη σχέση του επισκέπτη με τον αστικό χώρο. Η Αθήνα δεν είναι μόνο προορισμός, αλλά εμπειρία και η διαμονή γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εμπειρίας.

Η έννοια του city stay αποκτά νέα διάσταση μέσα από τα Hestia Luxury Apartments, που φέρνουν στο κέντρο της Αθήνας μια διαφορετική πρόταση. Η ισορροπία ανάμεσα στην άνεση του σπιτιού και την πολυτέλεια ενός ξενοδοχείου αποτυπώνεται σε 182 διαμερίσματα, κατανεμημένα σε οκτώ ξενοδοχειακές μονάδες.

Κάθε χώρος είναι πλήρως εξοπλισμένος, υψηλής αισθητικής και σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί ως προσωπικό καταφύγιο στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Η φιλοσοφία της Hestia

Με έμπνευση από τη διαχρονική ελληνική φιλοξενία, η Hestia έχει σχεδιάσει μια εμπειρία διαμονής που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη, είτε μετακινείστε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για αναψυχή. Κάθε διαμέρισμα της Hestia έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει την απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας και ηρεμίας. Φυσικά υλικά, προσεγμένο design, σύγχρονες τεχνολογίες και έμφαση στη λεπτομέρεια δημιουργούν έναν χώρο ζεστό και φιλόξενο, ιδανικό για σύντομες αλλά και μακροχρόνιες διαμονές.

Οκτώ aparthotels σε επιλεγμένα σημεία της πόλης

Τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας, τα aparthotels προσφέρουν την ευκαιρία να γνωρίσετε την Αθήνα από πολλές πλευρές προσφέροντας μία εμπειρία που δεν περιορίζεται μόνο μέσα στο διαμέρισμα.

Από την παλλόμενη ενέργεια της Ρόμβης, που σφύζει από ζωή μέρα και νύχτα, έως τη γαλήνια γοητεία της Δημητρέσσα με τα ήσυχα στενά της, η Hestia δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να επιλέξει το περιβάλλον που του ταιριάζει. Όπου κι αν μείνετε, θα βρίσκεστε σε απόσταση αναπνοής από πολιτιστικά τοπόσημα, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας.

Και για όσους δεν ταξιδεύουν ποτέ χωρίς τον τετράποδο φίλο τους, τα περισσότερα καταλύματα της Hestia εφαρμόζουν Pet Friendly πολιτική.

Οι τοποθεσίες

Πιο συγκεκριμένα, οι μονάδες της Hestia Luxury Apartments βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της Αθήνας: στη Ρόμβης 9, στην Ιπποκράτους 35, στην Ασκληπιού 61 και στην Ασκληπιού 9, στην Αλεξάνδρας 38, στη Δημητρέσσα 4, στη Δημητρέσσα 10 και στη Δημητρέσσα 12, στην Αβέρωφ 7 και στην Κολοκοτρώνη 23.

Στη Δημητρέσσα 4 λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα συναντήσεων χωρητικότητας έως 20 ατόμων, κατάλληλη για επαγγελματικές συναντήσεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια ή workshops, με σύγχρονα μέσα και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Hestia – Ρόμβης Hestia – Αλεξάνδρας Hestia – Ασκληπιού Hestia – Ασκληπιού Hestia – Αβέρωφ Hestia – Δημητρέσσα 10 Hestia – Δημητρέσσα 12 Hestia Ιπποκράτους

Η επόμενη απόδραση στην Αθήνα

Η Hestia Luxury Apartments μετατρέπει τη διαμονή σε μια εμπειρία που συμπληρώνει ιδανικά το ταξίδι σας, είτε αυτό έχει επαγγελματικό χαρακτήρα είτε είναι αφιερωμένο στην αναψυχή.

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο www.hestia-apartments.com και στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Hestia Luxury Apartments είναι εταιρεία της REDS, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.