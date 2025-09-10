Σε έναν από τους πιο δυναμικούς πόλους τουριστικών επενδύσεων της χώρας, με νέα projects να βρίσκονται ante portas, έτερα να κυοφορούνται και να σηματοδοτούν μια περίοδο έντονης ανάπτυξης και αναβάθμισης του ξενοδοχειακού προϊόντος, αναδεικνύεται σταδιακά η Βόρεια Ελλάδα.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του ιστορικού Macedonian Sun στη Χαλκιδική από την οικογένεια Γρηγοριάδη και η φιλόδοξη τουριστική ανάπτυξη του ομίλου Κουρτίδη στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας.

Αναγέννηση για το Macedonian Sun στη Χαλκιδική

Στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, η οικογένεια Γρηγοριάδη επενδύει περί τα 15 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανακαίνιση και επαναλειτουργία του ξενοδοχείου Macedonian Sun. Το project αφορά τη μετατροπή της υπάρχουσας τριών αστέρων μονάδας σε πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο, με την επωνυμία «Maraya». Η νέα μονάδα θα διαθέτει 147 δωμάτια και προγραμματίζεται να ανοίξει τις πύλες της τον Μάιο του 2027, προσθέτοντας δυναμικά στη high-end προσφορά της Χαλκιδικής.

Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η «Μακεδονικός Ήλιος Ξενοδοχειακές και Εμπορικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», με επικεφαλής τον Νικόλαο Γρηγοριάδη, γιο του Τηλέμαχου Γρηγοριάδη (ιστορικού ιδιοκτήτη του Athos Palace που πλέον εισήλθε στην ομπρέλα των Ikos Resorts). Πρόσφατα, η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θέτοντας συγκεκριμένους όρους για τη διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά, για την πλήρωση των πισινών συνολικής χωρητικότητας 1.000 κ.μ. απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού από το δημοτικό δίκτυο ή γεωτρήσεις. Η τροφοδοσία θα γίνεται αποκλειστικά με θαλασσινό νερό ή μέσω αφαλάτωσης, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση των περιορισμένων υδάτινων πόρων της περιοχής, ιδιαίτερα κατά την τουριστική αιχμή.

Η οικογένεια Γρηγοριάδη έχει μακρά παρουσία στον ξενοδοχειακό χάρτη της Χαλκιδικής, ενώ το 2022 προχώρησε στην πώληση τριών εμβληματικών μονάδων (Pallini Beach, Theophano Imperial Palace, Athos Palace) στη Goldman Sachs, σε συμφωνία που ξεπέρασε τα 70 εκατ. ευρώ. Με το νέο εγχείρημα, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, επενδύοντας σε προϊόν υψηλής ποιότητας και ενισχύοντας την εικόνα της περιοχής στον κλάδο του luxury τουρισμού.

Τουριστικό χωριό και spa στην Καβάλα

Την ίδια στιγμή, στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας ξεκινά η ανάπτυξη ενός από τα πλέον φιλόδοξα projects που έχουν δρομολογηθεί στη Βόρεια Ελλάδα. Ο όμιλος Κουρτίδη επενδύει 41,7 εκατ. ευρώ σε ένα πολυδιάστατο συγκρότημα με στόχευση στην «ασημένια οικονομία», δηλαδή τον αυξανόμενο πληθυσμό άνω των 60 ετών. Το έργο, υπό την επωνυμία «ALEXANDROU CHORA – Τουριστική Ανάπτυξη για την Τρίτη Ηλικία», έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις μέσω του Enterprise Greece και καλύπτει έκταση 123.927 τ.μ. Η ανάπτυξη χωρίζεται σε δύο ζώνες: μια ζώνη παραθεριστικού-τουριστικού χωριού και μια ζώνη τουρισμού και αναψυχής, με χαμηλούς συντελεστές δόμησης ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει boutique ξενοδοχείο, 100 επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες, θεραπευτικό spa, εστιατόρια, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, αλλά και ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα. Ιδιαίτερη θέση έχει το πολιτιστικό κέντρο με βιβλιοθήκη, εκθεσιακούς χώρους και αίθουσες εκδηλώσεων, που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα αλλά και τους επισκέπτες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η υλοποίηση θα δημιουργήσει τουλάχιστον 75 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Το project θα αναπτυχθεί σε φάσεις, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες προκαταρκτικές εργασίες στην περιοχή.

Νέος χάρτης τουριστικών επενδύσεων

Οι δύο αυτές κινήσεις -η αναβάθμιση του Macedonian Sun και η δημιουργία του ALEXANDROU CHORA- αναδεικνύουν τον νέο χάρτη των τουριστικών επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Από τη Χαλκιδική έως την Καβάλα, projects δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ επαναπροσδιορίζουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής, με έμφαση στην ποιότητα, την εξειδίκευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η στρατηγική σημασία των επενδύσεων αυτών υπερβαίνει τον τουρισμό, καθώς συνδέεται με την τοπική απασχόληση, την αναβάθμιση υποδομών και την ενίσχυση της διεθνούς ελκυστικότητας της Βόρειας Ελλάδας ως προορισμού υψηλής αξίας. Η Κρήτη και οι Κυκλάδες διατηρούν την αίγλη τους, αλλά η Βόρεια Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον χάρτη, διεκδικώντας μερίδιο από τις μεγάλες τουριστικές ροές του μέλλοντος.