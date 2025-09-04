Με ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις δραστηριότητες και πρωταγωνιστή το Τζόκερ, ο ΟΠΑΠ παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο στα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανήλθαν σε 1,153 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με το 2024, με το β’ τρίμηνο να καταγράφει 557,9 εκατ. ευρώ (+4,7%). Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 233,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6,3%, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 398,4 εκατ. ευρώ (+6,6%).

Το Τζόκερ στην κορυφή

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, δήλωσε τα εξής: «Το β΄ τρίμηνο του 2025 ήταν ένα ακόμη δυναμικό τρίμηνο για τον ΟΠΑΠ, με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και αύξηση ακαθάριστων εσόδων ύψους 4,7% ετησίως, παρά τη δυσχερή βάση σύγκρισης για τον αθλητικό στοιχηματισμό σε σχέση με πέρυσι, λόγω του Euro 2024. Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από το ΤΖΟΚΕΡ, το οποίο διατήρησε υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους παίκτες και επιδόσεων, χάρη σε μια ευνοϊκή σειρά τζακ-ποτ, που επεκτάθηκε και στο γ΄ τρίμηνο. Επιπλέον, συνεχίστηκε η θετική δυναμική του Eurojackpot, που υποστηρίχθηκε από μια νέα εκστρατεία επικοινωνίας. Οι παράγοντες αυτοί είχαν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο στην κίνηση στο retail δίκτυο και σε όλες τις κατηγορίες παιχνιδιών.

Επίσης, για άλλο ένα τρίμηνο, ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψαν οι δραστηριότητες iGaming, που υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών, της εμπειρίας των πελατών και των προγραμμάτων loyalty.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου αντικατοπτρίζουν την επιτυχή εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής μας, καθώς και την ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη αξία.

Στο πλαίσιο αυτό και βάσει της δέσμευσής μας για ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε προμέρισμα ύψους €0,50 ανά μετοχή. Κοιτώντας μπροστά, είμαστε σίγουροι ότι ο ΟΠΑΠ είναι κατάλληλα τοποθετημένος για να επιτύχει τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς στόχους του για τη χρήση του 2025.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις ESG δεσμεύσεις μας και να δημιουργούμε αξία για όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας».

Προμέρισμα και νέες κινήσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε προμέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή με αποκοπή στις 3 Νοεμβρίου 2025. Συνολικά, για το 2025 ο ΟΠΑΠ διανέμει 1,30 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα, ο Οργανισμός απέκτησε το υπόλοιπο 15,51% της Stoiximan έναντι 191,6 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συμμετοχή του στο 100%. Η κίνηση αυτή ενισχύει την κυριαρχία του στον χώρο του online στοιχηματισμού σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σταθερά στις κορυφαίες επιλογές ESG

Ο ΟΠΑΠ επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία χρονιά ως μέλος του δείκτη FTSE4Good, με τον Jan Karas να υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία βιώσιμης αξίας για μετόχους και κοινωνία.

Προοπτικές

Η Διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη ότι θα επιτύχει τους στόχους του 2025, με ισχυρή ανάπτυξη τόσο στο παραδοσιακό δίκτυο όσο και στο online χαρτοφυλάκιο. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 327,8 εκατ. ευρώ (+8,2%), ενώ ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 147,7 εκατ. ευρώ.