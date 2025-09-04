Ο Όμιλος Quest ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο σε όλα τα βασικά μεγέθη. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 683 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 47,5 εκατ. ευρώ (+14,2%), τα κέρδη προ φόρων σε 32,9 εκατ. ευρώ (+20,2%) και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων σε 22,4 εκατ. ευρώ (+9,4%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μεγέθη του εξαμήνου περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της εταιρείας Μπενρουμπή, η οποία ενσωματώθηκε στον όμιλο από την 1η Φεβρουαρίου 2025.

Εξέλιξη ανά δραστηριότητα

Εμπορική δραστηριότητα : Καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων κατά 12,4% και άνοδος κερδών προ φόρων κατά 36%, χάρη στην ένταξη της Μπενρουμπή και την ανάκαμψη της αγοράς κλιματισμού.

: Καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων κατά 12,4% και άνοδος κερδών προ φόρων κατά 36%, χάρη στην ένταξη της Μπενρουμπή και την ανάκαμψη της αγοράς κλιματισμού. Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi): Πωλήσεις +10,1% και κέρδη προ φόρων +18,9%, με τη ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού να παραμένει ισχυρή. Το 50% των εσόδων προέρχεται από το εξωτερικό.

(Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi): Πωλήσεις +10,1% και κέρδη προ φόρων +18,9%, με τη ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού να παραμένει ισχυρή. Το 50% των εσόδων προέρχεται από το εξωτερικό. Ταχυδρομικές υπηρεσίες (ACS): Σταθερές πωλήσεις, με αύξηση κερδών προ φόρων κατά 5,3% χάρη στη βελτίωση παραγωγικότητας.

(ACS): Σταθερές πωλήσεις, με αύξηση κερδών προ φόρων κατά 5,3% χάρη στη βελτίωση παραγωγικότητας. Ενέργεια από ΑΠΕ (Quest Energy): Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 8,5% λόγω καιρικών συνθηκών και περιορισμών στο δίκτυο, ωστόσο τα κέρδη προ φόρων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, ενισχυμένα από χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Οικονομική θέση και συναλλαγές

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€0,6 εκ. (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο €0,6 εκ.) έναντι €82,1 εκ. καθαρά μετρητά στις 31/12/2024. Η μεταβολή από τις 31/12/2024 οφείλεται στη διανομή μερίσματος ύψους περίπου 32 εκατ. ευρώ (0,3€ ανά μετοχή), στην καταβολή περίπου 31 εκατ. για την εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή Α.Ε και σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Στις αρχές Αυγούστου 2025, η Quest Energy υπέγραψε συμφωνία για την πώληση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 36,7 MW έναντι 36 εκατ. ευρώ (μετά την αφαίρεση δανείων), στο πλαίσιο στρατηγικής εξορθολογισμού του χαρτοφυλακίου.

Προοπτικές 2025

Η Διοίκηση εκτιμά ότι για το σύνολο του έτους θα καταγραφεί ήπια ανάπτυξη στα έσοδα και υψηλότερη ανάπτυξη λειτουργικής κερδοφορίας, με το EBITDA να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται:

Εμπορική δραστηριότητα : Άνοδος πωλήσεων και διψήφια αύξηση κερδών.

: Άνοδος πωλήσεων και διψήφια αύξηση κερδών. Πληροφορική : Ισχυρή ανάπτυξη με ανεκτέλεστο έργων άνω των 700 εκατ. ευρώ.

: Ισχυρή ανάπτυξη με ανεκτέλεστο έργων άνω των 700 εκατ. ευρώ. Ταχυδρομικές υπηρεσίες : Ήπια ανάπτυξη πωλήσεων και υψηλότερη κερδοφορία.

: Ήπια ανάπτυξη πωλήσεων και υψηλότερη κερδοφορία. Ενέργεια: Μικρή μείωση εσόδων και κερδών, με αναμενόμενη ολοκλήρωση της πώλησης των πάρκων έως το τέλος του έτους.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σε τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, στις 15:30 ώρα Ελλάδος.