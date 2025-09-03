Η ελληνική τουριστική αγορά κατέγραψε εντυπωσιακή ανάπτυξη το πρώτο επτάμηνο του 2025, με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ να επιβεβαιώνουν την ανοδική δυναμική της χώρας και την εδραίωσή της ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού στη Μεσόγειο. Οι περιοχές που ξεχώρισαν ήταν η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα Ιόνια Νησιά, καταγράφοντας ρυθμούς αύξησης που ξεπερνούν τον μέσο όρο της χώρας, ενώ νέοι προορισμοί ενισχύουν τον χάρτη του εγχώριου τουρισμού.

Η Κρήτη διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της ως μεγαλύτερος νησιωτικός προορισμός, με συνολικά 3 εκατ. διεθνείς αφίξεις, ενισχύοντας τη θέση της ως βασικό τουριστικό hub. Το Ηράκλειο υποδέχθηκε 2,1 εκατ. επισκέπτες (+5,3%), ενώ τα Χανιά σημείωσαν 863 χιλ. αφίξεις (+1,7%), επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση σε όλες τις κύριες περιοχές του νησιού. Στις εσωτερικές πτήσεις, η Κρήτη διατήρησε ηγετική θέση με 811 χιλ. αφίξεις (+11%), καταδεικνύοντας ότι και οι Έλληνες ταξιδιώτες συνεχίζουν να επιλέγουν το νησί, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και τη δυναμική του τουριστικού κλάδου.

Τα Δωδεκάνησα παρέμειναν σταθερά στην κορυφή, με 2,4 εκατ. διεθνείς αφίξεις (+1,4%). Η Ρόδος υποδέχθηκε 1,7 εκατ. επισκέπτες (+1,3%) και η Κως 738 χιλ. (+2,6%). Παράλληλα, οι αφίξεις εσωτερικού σημείωσαν αύξηση 5,5%, ενισχύοντας το σύνολο της τουριστικής κίνησης στην περιοχή και επιβεβαιώνοντας ότι τα Δωδεκάνησα συνεχίζουν να αποτελούν δημοφιλή επιλογή τόσο για ξένους όσο και για Έλληνες επισκέπτες.

Ρόδος

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη στα Ιόνια Νησιά, που κατέγραψαν 2,2 εκατ. διεθνείς αφίξεις (+4,5%). Η Κέρκυρα ξεπέρασε το 1,1 εκατ. (+4,8%), η Ζάκυνθος κατέγραψε 600 χιλ. (+4,2%), η Κεφαλονιά 214 χιλ. (+3,2%) και το Άκτιο 233 χιλ. (+4,8%). Η ισχυρή αυτή ανοδική πορεία αντικατοπτρίζει τη σταθερή ζήτηση και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στην περιοχή, με αυξημένο ενδιαφέρον για δραστηριότητες, παραλίες και πολιτιστικές εμπειρίες.

Ανοδική πορεία σημείωσαν επίσης νέοι ή μικρότεροι προορισμοί που αναδεικνύουν τη δυναμική των λιγότερο κορεσμένων περιοχών. Η Σκιάθος παρουσίασε 161 χιλ. διεθνείς αφίξεις (+4,8%) και αύξηση +11,3% στις εσωτερικές, ενώ η Καλαμάτα κατέγραψε 89 χιλ. διεθνείς αφίξεις (+7,9%). Η Καβάλα σημείωσε σημαντική βελτίωση στις εσωτερικές αφίξεις (+25,9%), ενισχύοντας τη θέση της ως αναδυόμενο τουριστικό κέντρο. Το Άκτιο παρουσίασε 232,7 χιλ. αφίξεις (+4,8%), εξυπηρετώντας την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και της Λευκάδας, ενώ ο Αράξος με περισσότερους από 45 χιλ. διεθνείς επισκέπτες (+13,1%) ενίσχυσε την προσβασιμότητα σε προορισμούς της Ηλείας και της Δυτικής Πελοποννήσου.

Σκιάθος

Αντίθετα, οι Κυκλάδες κατέγραψαν πτώση, με 638 χιλ. διεθνείς αφίξεις (-7,4%). Η Σαντορίνη σημείωσε σημαντική μείωση (-14,5% διεθνείς και -21,9% εσωτερικές αφίξεις), ενώ η Μύκονος είχε μικρή αύξηση στις διεθνείς αφίξεις (+2,8%), αλλά υποχώρηση στην εσωτερική αγορά (-8,9%). Μοναδική θετική εξαίρεση αποτέλεσε η Πάρος, που παρουσίασε αύξηση +6,3% στις αφίξεις εσωτερικού, αναδεικνύοντας τη δυναμική μικρότερων Κυκλάδων προορισμών που προσελκύουν εγχώριο κοινό.

Συνολικά, τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ αποτυπώνουν την ισχυρή και σταθερή ανάπτυξη των κορυφαίων νησιωτικών προορισμών, την ανάδειξη νέων περιοχών με δυναμική, αλλά και την ανάγκη για στοχευμένες δράσεις στις Κυκλάδες, προκειμένου να ενισχυθεί η συνολική βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι ο ελληνικός τουρισμός παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς της οικονομίας, με ισχυρή επίδραση στην τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση και την προβολή της χώρας διεθνώς.