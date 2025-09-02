Τέλη και πρόστιμα σε όσους ιδιοκτήτες οχημάτων δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους θα αρχίσει να μοιράζει η ΑΑΔΕ, ξεκινώντας από όσους δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020. Τα ραβασάκια αναμένονται πριν την εκπνοή του έτους, ώστε να μην υπάρξει παραγραφή, αλλά, όπως προκύπτει από εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, στο μεσοδιάστημα ανοίγει ένα παράθυρο διορθώσεων προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν «άδικες» πρόσθετες επιβαρύνσεις. Η βεβαίωση των τελών και των προστίμων για το 2020 θα ολοκληρωθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας για το 2020 θα λάβουν, σύμφωνα με την εγκύκλιο, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ηλεκτρονικό μήνυμα. Με το email (ή και με συστημένες επιστολές) θα ενημερώνονται για τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025 μέσω της εφαρμογής myCAR την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους, υποβάλλοντας το κατάλληλο δικαιολογητικό προκειμένου να εκπέσουν των τελών κυκλοφορίας.

Με την αποστολή των μηνυμάτων θα ανοίξει η εφαρμογή στο myCAR με τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας έτους 2020 ανά ιδιοκτήτη. Μέσω της εφαρμογής, δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή και για επόμενα έτη (π.χ. κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόμενο, κλπ.) και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2025 και αν, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο είχε τεθεί σε ακινησία αλλά δεν φαίνεται για οποιοδήποτε λόγο στο σύστημα, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών τέλη και πρόστιμα αρχικά βεβαιώνονται αλλά στη συνέχεια σβήνουν.

Τι κάνουν οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές τελών κυκλοφορίας έτους 2020, θα πρέπει να εισέλθουν έως 31 Οκτωβρίου 2025 με τους κωδικούς Taxisnet στην εφαρμογή myCAR και να δηλώσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το όχημά τους για το έτος οφειλής ή και επόμενα έτη επισυνάπτοντας το σχετικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μη οφειλή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού.

Μετά την 31η Οκτωβρίου 2025, οι ιδιοκτήτες δύνανται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» να δηλώνουν τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός, χωρίς αυτή τους η ενέργεια να ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης.

Πώς σβήνουν τα τέλη

Στη συνέχεια, οι Φορολογικές Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο λαμβάνουν την πληροφόρηση για την κατάσταση του κάθε οχήματος βάσει της δήλωσης του ιδιοκτήτη και διορθώνουν την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, όπως προκύπτει από το σχετικό δικαιολογητικό που επισυνάπτει. Για παράδειγμα, αν για ένα όχημα προκύπτει ότι κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα του ενός έτη, τότε διορθώνεται η εικόνα του για όλα τα έτη (τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο χρονικό διάστημα).

Για τις περιπτώσεις που δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/απώλεια, και δεν υφίσταται κατάλληλο δικαιολογητικό παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, ωστόσο καταχωρείται σχετική σημείωση. Οι Φορολογικές Υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025 και στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2020 έως 5 Δεκεμβρίου 2025.