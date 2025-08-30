Σε τεντωμένο σχοινί κινείται η επιχειρηματική κοινότητα του τουρισμού, μολονότι υπήρξε επιδερμική άνοδος στη χώρα το τελευταίο 15ήμερο του Αυγούστου του 2025. Ο κλάδος της υποδομής φιλοξενίας, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, ξιφουλκεί με την παράνομη βραχυχρόνια μίσθωση που κερδίζει στο νήμα τις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μείωση στις διανυκτερεύσεις, μολονότι τα έσοδα να κρατούν δυνάμεις εξαιτίας και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Η ύφεση που υφέρπει στην Ευρώπη (Γερμανία) αφήνει έντονα τα σημάδια της κυρίως σε παραδοσιακούς προορισμούς, ενώ οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία δημιουργούν έντονες ανησυχίες.

Η αγορά βοά ότι εντός του Οκτωβρίου αναμένονται πολλά κανόνια στο χώρο της εστίασης, καθώς η πτώση της σε ορισμένους προορισμούς υπερφαλαγγίζει τα επίπεδα του 35%.

Τούτων δοθέντων, η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με έντονες διακυμάνσεις και αστερίσκους, με το «καυτό» δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου να δίνει τη σκυτάλη σε ένα φθινόπωρο που θα κρίνει εν πολλοίς το τελικό ταμείο του ελληνικού τουρισμού.

Αθήνα

Εντωμεταξύ, πτώση στην πληρότητα και στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο κατέγραψαν τα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Ιούλιο, με το επτάμηνο να κλείνει τελικά στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2024. Ο κλάδος αναμένει μέτρα και στρατηγικές ενόψει ΔΕΘ για τη διασφάλιση της τουριστικής σταθερότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Ένωσης Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού, αρνητική πορεία παρουσίασε ο Ιούλιος για τα ξενοδοχεία της Αθήνας, καθώς σημειώθηκε μείωση της μέσης πληρότητας και του RevPar, ενώ η μέση τιμή δωματίου (ADR) παρέμεινε σχεδόν σταθερή. Αντίθετα, το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι, χάρη στις καλύτερες επιδόσεις του πρώτου τριμήνου.

Συγκεκριμένα, η μέση πληρότητα τον Ιούλιο διαμορφώθηκε σε 83,3%, έναντι 86,4% το 2024, μείωση 3,6%. Το ADR έφτασε τα 207,85 ευρώ (+1,1%), ενώ το RevPar υποχώρησε στα 173,19 ευρώ (-2,5%). Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023, η πτώση της πληρότητας αγγίζει το 5,7%.

Σε επίπεδο επταμήνου, τα ξενοδοχεία της Αθήνας κατέγραψαν 75,8% μέση πληρότητα (+0,4%), ADR 176,18 ευρώ (+1,6%) και RevPar 133,49 ευρώ (+2%). Ιδιαίτερα πιεσμένα εμφανίζονται τα ξενοδοχεία 3*, με συνεχή πτωτική τάση από τον Μάρτιο.

Σε σύγκριση με ανταγωνίστριες πόλεις, η Αθήνα εξακολουθεί να κινείται καλύτερα από την Κωνσταντινούπολη, αλλά υστερεί έναντι της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης και της Ρώμης.

Ενδεικτικά, στο ADR οι αυξήσεις για τις τρεις αυτές πόλεις ξεπερνούν το 2,4%-4,9%, ενώ η Κωνσταντινούπολη παρουσίασε μείωση. Στο RevPar η Αθήνα υποχώρησε κατά 2%, ενώ η Μαδρίτη σημείωσε άνοδο 4,8% και η Ρώμη 2%.

Τα στοιχεία, σύμφωνα με τους φορείς της ξενοδοχίας, αποτυπώνουν μια «επικίνδυνη στασιμότητα» που απαιτεί στρατηγική αντιμετώπιση. Εν όψει ΔΕΘ, οι επαγγελματίες ζητούν μέτρα που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, θα βελτιώσουν τις δημόσιες υποδομές και θα αναβαθμίσουν την εμπειρία τουριστών, με στόχο το 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη αποφυγής «δυσάρεστων εκπλήξεων» όπως πέρυσι, όταν ανακοινώθηκαν επιβαρύνσεις (τέλος ανθεκτικότητας, τέλος παρεπιδημούντων), και στην προσδοκία για μέτρα που θα δώσουν ώθηση και ανθεκτικότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο της πρωτεύουσας.

Με αφορμήγαλλ που ανακοίνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ), καθώς και για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του τουρισμού στην Αθήνα και την Αττική, ο πρόεδρος της ΕΞΑΑΑ, κ. Ευγένιος Βασιλικός, επισήμανε ότι η τουριστική κίνηση παραμένει θετική, ωστόσο εμφανίζεται συγκρατημένη σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες χρονιές, λόγω της έντονης ανάπτυξης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, του αυξημένου ανταγωνισμού και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη άμεσης δημιουργίας σύγχρονου συνεδριακού κέντρου στην Αθήνα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της πόλης και να στηριχθεί η τουριστική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας που προωθούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΟΤ, καθώς και στις θετικές προοπτικές που διαμορφώνονται μέσα από τη διατήρηση και την ενίσχυση των απευθείας πτήσεων από σημαντικές αγορές, όπως ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.