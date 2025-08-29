Σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία της Γαλλίας εγκυμονεί η απόφαση του πρωθυπουργού της χώρας, Φρανσουά Μπαϊρού, να διεξαγάγει ψήφο εμπιστοσύνης τον επόμενο μήνα με διάφορους επιχειρηματικούς ηγέτες να εκφράζουν φόβους για μια νέα ύφεση.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση μειοψηφίας στην ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου, την οποία ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε απροσδόκητα τη Δευτέρα, ρίχνοντας ξανά τη δεύτερη οικονομία της ευρωζώνης σε κρίση.

Οι δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την ανακοίνωση του Μπαϊρού δείχνουν ότι οι περισσότεροι Γάλλοι επιθυμούν πλέον νέες εθνικές εκλογές, γεγονός που υποδηλώνει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια με την πολιτική και τον κίνδυνο διαρκούς αβεβαιότητας.

Οι φόβοι των CEO

«Το ηθικό μας συνδέεται με τη λειτουργία του κράτους», δήλωσε ο Alexandre Bompard, Διευθύνων Σύμβουλος του μεγαλύτερου λιανοπωλητή της χώρας, Carrefour.

«Όσο περισσότερη αβεβαιότητα υπάρχει, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ενός ισχυρού πλήγματος στην οικονομία, καθώς οι καταναλωτές αναβάλλουν τις αποφάσεις τους για τις δαπάνες», δήλωσε ο Bompard σε επιχειρηματικό συνέδριο.

Η γαλλική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, χάρη στην ανάκαμψη των δαπανών των νοικοκυριών. «Μόνο η κατανάλωση στηρίζει την ανάπτυξη», δήλωσε ο Bompard. «Αυτό έχει δημιουργήσει έναν κίνδυνο ύφεσης».

Νωρίτερα, ο Πάτρικ Μαρτέν, επικεφαλής της ομάδας εργοδοτών Medef, δήλωσε στο συνέδριο ότι ήταν «σοκαρισμένος» που οι Γάλλοι πολιτικοί δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους. «Αυτοί που νομίζουν ότι μπορούν να παίξουν με την οικονομία μας θέτουν αντιμέτωπους με έναν τεράστιο κίνδυνο», είπε.

Οι προβλέψεις των δημοσκοπήσεων

Ο Μακρόν, του οποίου η θητεία διαρκεί έως το 2027, έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο παραίτησης ή προκήρυξης νέων βουλευτικών εκλογών και, παρόλο που δεν έχει σχολιάσει δημόσια κανένα από τα δύο από τη Δευτέρα, φαίνεται πιο πιθανό να αντικαταστήσει τον Μπαϊρού με έναν νέο πρωθυπουργό.

Ωστόσο, το Reuters αναφέρει πως η συντριπτική πλειοψηφία των Γάλλων φαίνεται σύμφωνα με δημοσκοπήσεις να θέλει τη διάλυση του κοινοβουλίου για μια ακόμη ψηφοφορία με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 56% και 69%.

Ο κεντρώος Μπαϊρού προσπαθεί να «τιθασεύσει» το χρέος που έχει αυξηθεί στο 113,9% του ΑΕΠ και ένα έλλειμμα που πέρυσι ήταν σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% της ΕΕ. Συγκεκριμένα έχει προτείνει μια συμπίεση του προϋπολογισμού ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα περιλαμβάνει την κατάργηση δύο αργιών και το πάγωμα των περισσότερων δημόσιων δαπανών.

«Θέλουμε να τονίσουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, και τα δύο σενάρια (δηλαδή νέος πρωθυπουργός ή πρόωρες εκλογές) πιθανότατα θα σημάνουν μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας», έγραψαν σε σημείωμα οι αναλυτές της Morgan Stanley αφότου η ανακοίνωσή του προέδρου πυροδότησε μια απότομη ρευστοποίηση της αγοράς.