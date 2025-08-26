Ευκολότερες διαδικασίες για τη διακοπή επιχειρήσεων ενεργοποίησε η ΑΑΔΕ. Πλέον είναι δυνατή η διακοπή εργασιών σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λύσης ή/και θέσης σε εκκαθάριση ενός νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία λύσης δεν υφίσταται εταιρική περιουσία, όπως πάγια, αποθέματα ή εμπορεύσιμα και από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι δεν είχε οικονομική δραστηριότητα από τον δηλούμενο χρόνο διακοπής και μετά.
Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τη διακοπή εργασιών. Έτσι, με την απόφαση και την εγκύκλιο Πιτσιλή λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν διακόψει τις δραστηριότητές τους σε χρόνο προγενέστερο της τυπικής διαδικασίας λύσης και θέσης σε εκκαθάριση και λόγω αυτής της χρονικής απόστασης δεν επιτρεπόταν να δηλώσουν τον πραγματικό χρόνο διακοπής της επιχείρησής τους.
Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ:
- Εάν κατόπιν ελέγχου αποδεικνύεται πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προγενέστερος της διαγραφής τους από το ΓΕΜΗ, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αυτός για τη διακοπή των εργασιών τους.
- Μεταξύ των στοιχείων που επαληθεύονται για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συγκαταλέγεται και η μεταβολή κατάστασης επιχείρησης, ήτοι η θέση αυτής σε λύση ή και εκκαθάριση.
- Όπως γίνεται αποδεκτό από τη θεωρία και τη νομολογία, το νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα με τη λύση του, απεκδύεται του εταιρικού σκοπού του όπως καθορίζεται στο καταστατικό του, απομακρύνεται δηλαδή από την κύρια παραγωγική του δραστηριότητα και εισέρχεται στο τελικό στάδιο ύπαρξής του, στο στάδιο της εκκαθάρισης, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ή είναι υποχρεωτικό, για την απόσβεση όλων των νομικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων που προήλθαν από τις έννομες σχέσεις που είχε συνάψει κατά τη λειτουργία του και ήταν εκκρεμείς κατά το χρόνο λύσης του. Ειδικότερα, ο σκοπός της εκκαθάρισης έγκειται στη διενέργεια των πράξεων εκείνων, που είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί ο προσδιορισμός του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας μέσω της είσπραξης των απαιτήσεών της, στη ρευστοποίηση του ενεργητικού, στη διαπίστωση και αποπληρωμή των χρεών της εταιρείας, στο διακανονισμό και στην περαίωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων και στη συνέχεια στην απόδοση των εισφορών και τη διανομή του τυχόν υπολοίπου μεταξύ των εταίρων/ μετόχων, ώστε η εταιρεία να πάψει να υφίσταται στη νομική και συναλλακτική ζωή.
- Στην περίπτωση ύπαρξης ευρήματος κατά τις διενεργούμενες επαληθεύσεις Μητρώου, εφόσον το νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα, που εγγράφεται στο ΓΕΜΗ ή άλλο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο ή Μητρώο εκτός ΓΕΜΗ,επιθυμεί να διακόψει σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λύσης ή και θέσεώς του σε εκκαθάριση,δύναται το αίτημα διακοπής εργασιών να υποβληθεί με αντιρρήσεις, ώστε ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών να προσδιοριστεί κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης.
- Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος καλείται να αιτιολογήσει την από μέρους του απόρριψη της προτεινόμενης κατόπιν των διενεργούμενων επαληθεύσεων ημερομηνίας διακοπής εργασιών, η οποία μπορεί να συμπίπτει με την ημερομηνία λύσης ή και θέσεως σε εκκαθάριση του νομικού προσώπου/ νομικής οντότητας ή να είναι και μεταγενέστερη, επισυνάπτοντας δικαιολογητικά έγγραφα που τεκμαίρουν το αίτημά του επί της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής. Από τα προσκομιζόμενα έγγραφα θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα κατά την ημερομηνία λύσης του δεν είχε πάγια, αποθέματα, εμπορεύσιμα και εν γένει εταιρική περιουσία ή εκκρεμότητες, που προέρχονταν από έννομες σχέσεις που είχε συνάψει κατά το στάδιο λειτουργίας του και έχρηζαν τακτοποίησης ή περαίωσης.Προς το σκοπό αυτό, προσκομίζει ενδεικτικά: ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης νόμιμα δημοσιευμένο, ισολογισμό λήξης εκκαθάρισης νόμιμα δημοσιευμένο καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του, το οποίο ως πραγματικό γεγονός κρίνεται από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία.
- Εάν από την επεξεργασία του αιτήματος επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του φορολογούμενου για τη μη ύπαρξη παγίων, αποθεμάτων, εμπορεύσιμων κλπ, ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών που θα προσδιοριστεί κατόπιν των διενεργούμενων επαληθεύσεων,δύναται να ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λύσης ή και θέσεως σε εκκαθάριση του νομικού προσώπου/ νομικής οντότητας. Παρέπεται ότι στην περίπτωση αυτή λοιπές μεταβολές εργασιών που έχουν καταχωριστεί στο φορολογικό μητρώο συνεπεία του γεγονότος της λύσης ή και θέσεως σε εκκαθάριση αφορώσες ενδεικτικά τη νόμιμη εκπροσώπηση της επιχείρησης στο στάδιο εκκαθάρισης, δεν είναι δεσμευτικές για τον προσδιορισμό του πραγματικού χρόνου διακοπής εργασιών. Στις περιπτώσεις μεταγενέστερων δηλώσεων μεταβολής εργασιών, οι οποίες κρίνεται ότι δεν επηρεάζουν τον χρόνο διακοπής, αντικαθίσταται η ημερομηνία αυτών αναλόγως για την καταχώριση της διακοπής εργασιών με την ημερομηνία που έχει προσδιοριστεί από τις διενεργούμενες επαληθεύσεις ως χρόνος διακοπής εργασιών.
- Αντιθέτως, εάν από την επεξεργασία του αιτήματος δεν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του φορολογούμενου και αποδειχθεί ότι το νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα έχει πράγματι προβεί σε πράξεις εκκαθάρισης, διότι κατά το χρόνο λύσης του είχε πάγια, αποθέματα, εμπορεύσιμα κλπ, τότε η ημερομηνία λύσης/θέσεως σε εκκαθάριση επιδρά δεσμευτικά και η ημερομηνία διακοπής εργασιών δεν μπορεί να ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της πλέον πρόσφατης μεταβολής εργασιών που έχει καταχωριστεί στο φορολογικό μητρώο.
- Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση για τη διακοπή εργασιών σε πραγματικό χρόνο εξετάζεται από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία η πλήρωση και των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται στην Α.1157/2024 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.