Ευκολότερες διαδικασίες για τη διακοπή επιχειρήσεων ενεργοποίησε η ΑΑΔΕ. Πλέον είναι δυνατή η διακοπή εργασιών σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λύσης ή/και θέσης σε εκκαθάριση ενός νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία λύσης δεν υφίσταται εταιρική περιουσία, όπως πάγια, αποθέματα ή εμπορεύσιμα και από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι δεν είχε οικονομική δραστηριότητα από τον δηλούμενο χρόνο διακοπής και μετά.

Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τη διακοπή εργασιών. Έτσι, με την απόφαση και την εγκύκλιο Πιτσιλή λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν διακόψει τις δραστηριότητές τους σε χρόνο προγενέστερο της τυπικής διαδικασίας λύσης και θέσης σε εκκαθάριση και λόγω αυτής της χρονικής απόστασης δεν επιτρεπόταν να δηλώσουν τον πραγματικό χρόνο διακοπής της επιχείρησής τους.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ: