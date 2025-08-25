Σχέδιο εκτεταμένων διασταυρώσεων για τον εντοπισμό φορολογουμένων με κρυφά εισοδήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενεργοποιεί από τον Σεπτέμβριο η ΑΑΔΕ. Στόχος είναι έως το τέλος του έτους να σταλούν ραβασάκια με φόρους στους φορολογούμενους που θα εντοπιστούν με παραβάσεις.

Οι έλεγχοι βασίζονται τόσο στα φετινά δεδομένα όσο και σε προηγούμενες χρήσεις, με αιχμή τις εκκρεμείς υποθέσεις του 2019 που παραγράφονται φέτος. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν λάβει σαφή εντολή να τις «τρέξουν» κατά προτεραιότητα. Μετά τις διασταυρώσεις, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ όσοι δεν πείσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους και πρόστιμα.

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε:

Φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα και υψηλές δαπάνες: Από το σκάνερ του φοροελεγκτικού μηχανισμού θα περάσουν όσοι εμφανίζουν στην εφορία εισοδήματα 10.000 έως 20.000 ευρώ, αλλά οι καταναλωτικές δαπάνες τους είναι υπέρογκες και δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Ήδη έχουν ανοίξει πάνω από 1.000 τραπεζικοί λογαριασμοί, με το αυτοματοποιημένο σύστημα BANCAPP να αποκαλύπτει τις μεγάλες αποκλίσεις. Όσοι δεν δικαιολογήσουν τα ποσά, θα πληρώσουν φόρο 33% στη διαφορά εισοδήματος, πρόστιμο 50% και προσαυξήσεις.

Από το σκάνερ του φοροελεγκτικού μηχανισμού θα περάσουν όσοι εμφανίζουν στην εφορία εισοδήματα 10.000 έως 20.000 ευρώ, αλλά οι καταναλωτικές δαπάνες τους είναι υπέρογκες και δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Ήδη έχουν ανοίξει πάνω από 1.000 τραπεζικοί λογαριασμοί, με το αυτοματοποιημένο σύστημα BANCAPP να αποκαλύπτει τις μεγάλες αποκλίσεις. Όσοι δεν δικαιολογήσουν τα ποσά, θα πληρώσουν φόρο 33% στη διαφορά εισοδήματος, πρόστιμο 50% και προσαυξήσεις. Αδήλωτα εισοδήματα εξωτερικού: Μισθοί, συντάξεις και τόκοι που δεν δηλώνονται, μπαίνουν στο μικροσκόπιο.

Μισθοί, συντάξεις και τόκοι που δεν δηλώνονται, μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν δήλωση στην ώρα τους: Με βάση νέα διάταξη, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρά σε εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου, λαμβάνοντας υπόψη επίπεδο διαβίωσης, επαγγελματική δραστηριότητα ή συγκρίσιμες περιπτώσεις. Αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση, η πράξη ακυρώνεται, αλλά με τις σχετικές προσαυξήσεις.

Με βάση νέα διάταξη, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρά σε εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου, λαμβάνοντας υπόψη επίπεδο διαβίωσης, επαγγελματική δραστηριότητα ή συγκρίσιμες περιπτώσεις. Αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση, η πράξη ακυρώνεται, αλλά με τις σχετικές προσαυξήσεις. Μισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελματίες με αδήλωτα ποσά: Από αναδρομικά μέχρι ενοίκια και ΦΠΑ με «μηδενικές» δηλώσεις, οι περιπτώσεις αυτές περνούν από εντατικούς ελέγχους με αξιοποίηση ηλεκτρονικών βάσεων και διεθνών πληροφοριών.

Ποιες υποθέσεις κλείνουν στο τέλος του έτους

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 παραγράφονται οι υποθέσεις:

Φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για το 2019.

Μεταβιβάσεων ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Επιχειρήσεων με ψευδή στοιχεία σε έσοδα ή δαπάνες του 2019.

Φορολογουμένων που δεν δήλωσαν αναδρομικά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν το 2019.

Απλήρωτων τελών κυκλοφορίας του 2020.

Η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητες για να μην κλείσουν φορολογικές υποθέσεις και χαθούν έσοδα για τα κρατικά ταμεία.