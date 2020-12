Το σπάνιο χταπόδι με τα 9 πόδια που κατέληξε στην κατσαρόλα ψαρά

Κάτι σπάνιο είδε ένας ψαράς την ώρα που μαγείρευε το φαγητό του. Ένας από τα χταπόδια που έβραζε είχε 9 πόδια!

Το χταπόδι, που είχε ένα επιπλέον πλοκάμι, εντοπίστηκε στην Κίνα. Οι επιστήμονες πιθανολογούν ότι το έξτρα πόδι «γεννήθηκε» όταν ένα χαμένο βρισκόταν σε διαδικασία αναγέννησης.

Το χταπόδι που είχε μέγεθος κάτι παραπάνω από 15 εκατοστά βρέθηκε στην ψαριά τουKazuya Sato.

Ο Sato πήρε την ψαριά στο σπίτι και στη μητέρα του, που πρόσεξε κάτι παράξενο όταν το έβαλε στην κατσαρόλα σε βραστό νερό. Κι αυτό ήταν ότι είχε ένα επιπλέον πόδι.

One leg up! Rare nine-legged octopus is discovered by Japanese fisherman https://t.co/kh1xA2W5eT

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 1, 2020