Το βασανιστήριο των ζώων στη φλεγόμενη Αυστραλία, γυναίκα έσωσε κοάλα που καιγόταν ζωντανό

Οι καταστροφικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται στην Αυστραλία, όπου σήμερα δύο πολιτείες έχουν σημάνει ύψιστο συναγερμό, προειδοποιώντας για «καταστροφικές φωτιές».

Έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τεράστιες εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, ενώ ταυτόχρονα είναι ανείπωτο το βασανιστήριο των ζώων στις περιοχές που καίγονται.

Ήδη ένα από τα πάρκα προστασίας των κοάλα έχει ανακοινώσει πως «έχασε» τουλάχιστον 350, τα οποία βρήκαν φρικτό θάνατο στα πύρινα μέτωπα.

Η κάμερα κατέγραψε αυτή τη φορά μια γυναίκα να σώζει ένα μικρό κοάλα μέσα από τις φλόγες, ενώ καιγόταν ζωντανό. Εκείνο προσπαθούσε να απομακρυνθεί αλλά είχε ήδη εγκαύματα στα πόδια και εμφανώς υπέφερε. Ενώ ακούγεται να κλαίει από τον πόνο και τον τρόμο, η γυναίκα του δίνει λίγο νερό και βρέχει τα πόδια του.

Σύμφωνα με το CNN, οι πιθανότητες να τα καταφέρει είναι 50-50.

Εκπρόσωπος του Port Macquarie Koala Hospital εξήγησε πως τα πόδια του κάηκαν εντελώς ενώ έχει εγκαύματα και στο στήθος και την κοιλιά του.

«Τοποθετήθηκαν γάζες και του δόθηκαν αντιβιοτικά αλλά θα χρειαστεί πολλή φροντίδα, εάν τα καταφέρει» είπε στο 9News εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

Woman saves injured koala from bushfire in Australia. More than 350 koalas are feared to have died in Australia’s recent devastating bushfires. More here: https://t.co/BVk7ifa1Fc pic.twitter.com/I9rAkbFmrf

— Reuters (@Reuters) November 20, 2019