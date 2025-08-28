Παλαιοντολόγοι στην Αργεντινή προχώρησαν σε μια εξαιρετικά σπάνια ανακάλυψη, καθώς έφεραν στην επιφάνεια έναν σχεδόν άθικτο σκελετό ενός προϊστορικού ερπετού που ονομάστηκε Kostensuchus atrox, έζησε την εποχή των δεινοσαύρων και είναι πρόγονος του κροκόδειλου.

Το απολίθωμα εντοπίστηκε στην Παταγονία σε πετρώματα στην περιοχή Chorrillo, όπου τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές ανασκαφές, καθώς εντοπίζονται διαρκώς προϊστορικά απολιθώματα.

Η ιστοσελίδα Interesting Engineering έγραψε πως το είδος που ανακαλύφθηκε έζησε στη Μααστριχτική εποχή, στα τέλη της Κρητιδικής περιόδου. Επίσης, παρότι ερπετό, δεν είναι δεινόσαυρος, αλλά συνυπήρξε με τους δεινόσαυρους και θεωρείται πρόγονος των σύγχρονων κροκόδειλων.

Αναπαράσταση από τους παλαιοντολόγους του αρχαίου κροκόδειλου

Σύμφωνα με σχετική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, το αρχαίο είδος ονομάστηκε Kostensuchus atrox, με το όνομα να προέρχεται από τις εξής δύο λέξεις: Το Kosten, ο άνεμος της Παταγονίας στη γλώσσα των ιθαγενών Tehuelche και το Souchos ο αρχαίος Θεός των Αιγυπτίων που είχε κεφάλι κροκόδειλου.

Με μήκος που έφτανε τα 3,5 μέτρα, βάρος 250 κιλά και ένα στόμα γεμάτο με κοφτερά δόντια, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τρέφονταν με δεινόσαυρους, των οποίων ξέσκιζε με άνεση τη σάρκα.

Μεταξύ άλλων, αυτό που κάνει την ανακάλυψη αξιοσημείωτη είναι η κατάσταση του απολιθώματος. Είναι σε μεγάλο βαθμό άθικτο, συμπεριλαμβανομένου του κρανίου, των γνάθων και αρκετών οστών από το σώμα. Μια τέτοια διατήρηση είναι σπάνια και παρέχει στους ερευνητές σαφείς λεπτομέρειες για το πώς έμοιαζε και ζούσε αυτό το ζώο.

Το κρανίο του Kostensuchus atrox

Επιπλέον, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αρχαίο αρπακτικό που εντοπίστηκε στην περιοχή Chorrillo και ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κροκοδειλοειδή που έχουν βρεθεί ποτέ.

Οι παλαιοντολόγοι θεωρούν ότι ζούσε τόσο στο νερό, όσο και στη στεριά, πιστεύοντας ότι μπορούσε να μετακινηθεί με άνεση και να τρέξει για απόσταση αν χρειαζόταν, σε αντίθεση με τους σημερινούς κροκόδειλους που έχουν περιορισμό κινήσεων.