Μια ακόμη παραλία της Ισπανίας έκλεισε αφού εντοπίστηκαν σε αυτήν οι επικίνδυνοι «μπλε δράκοι», των οποίων το τσίμπημα μπορεί να αποβεί θανατηφόρο, με το δηλητηριώδες θαλάσσιο πλάσμα να συνεχίζει να «εξαπλώνεται» σε όλη τη χώρα.

Οι μπλε δράκοι εντοπίστηκαν στην παραλία La Cantería στο Órzola, στο δημοφιλές νησί διακοπών Λανθαρότε, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν προσωρινά την παραλία αυτή την εβδομάδα.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες αφού απαγορεύτηκε στους τουρίστες να μπαίνουν στο νερό σε μια ολόκληρη έκταση επτά μιλίων στην Κόστα Μπλάνκα της Ισπανίας.

Την Τετάρτη, η Daily Mail γράφει πως υψώθηκαν σημαίες στις παραλίες του δήμου Γκουαρνταμάρ ντελ Σεγκούρα, βόρεια της Τορεβιέχα, μετά την εμφάνιση των μπλε δράκων, που έχουν χαρακτηριστεί ως «ο πιο όμορφος δολοφόνος στον ωκεανό».

Το θαλάσσιο γυμνοβράγχιο, γνωστό ως Glaucus atlanticus, τρέφεται με τη θανατηφόρα «πορτογαλική καραβέλα» (Portuguese man o’ war) και άλλα δηλητηριώδη θαλάσσια όντα και στη συνέχεια «ανακυκλώνει» το δηλητήριο, το οποίο του επιτρέπει να παραλύσει θήραμα 300 φορές το μέγεθός του.

Τυπικά συμπτώματα του τσιμπήματος του μπλε δράκου περιλαμβάνουν ναυτία, πόνο, έμετο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επικίνδυνες αλλεργικές αντιδράσεις.

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις τα τσιμπήματα δεν είναι θανατηφόρα, μπορούν να αποβούν μοιραία για άτομα με σοβαρές αλλεργίες, παιδιά ή άτομα με καρδιακές/αναπνευστικές παθήσεις, καθώς και για κάποιον που δέχτηκε πολλαπλά τσιμπήματα.