Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη. Για τον κ. Μητσοτάκη “Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών”. Η Διεθνής Νομιμότητα όμως μας αφορά όλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι.

Διότι το δίκαιο του ισχυρού, όταν επιβάλλεται κόντρα στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών. Είναι ακριβώς αυτή η λογική που τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο συνολικά, σταθερά και όχι α λα καρτ. Ιδίως ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει αυξημένη ευθύνη να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής».