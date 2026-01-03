Με δημόσια παρέμβαση στα social media τοποθετήθηκε η Γκαμπριέλα Σπάνιτς για τις τελευταίες εξελίξεις μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο, στέλνοντας σαφές μήνυμα υπέρ της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η «βασίλισσα της σαπουνόπερας», όπως την αποκαλούν στη Λατινική Αμερική, τόνισε ότι η επιθυμία για μια ελεύθερη χώρα δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο, αλλά ανθρώπινο χαρακτήρα.

PAZ PARA VENEZUELA 🇻🇪 pic.twitter.com/mo876y8ck9 — Gaby Spanic (@gabyspanic) January 3, 2026

Η ηθοποιός, που έγινε παγκόσμιο είδωλο τη δεκαετία του ’90 με τον διπλό ρόλο Παουλίνα/Παόλα, μίλησε για το δικαίωμα ενός λαού να ζει με αξιοπρέπεια και χωρίς φόβο. «Δεν χρειάζεται να είσαι δεξιός ή αριστερός για να θέλεις έναν λαό ελεύθερο.Η ελευθερία είναι ανθρώπινη αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.