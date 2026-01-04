Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ανακοίνωσε χθες Σάββατο μέσω X ότι οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον στις πτήσεις στον εναέριο χώρο της Καραϊβικής θα εκπνεύσουν τα μεσάνυχτα (ώρα ανατολικής ακτής· στις 08:00 ώρα Ελλάδας) και κατά συνέπεια οι πτήσεις θα μπορούν να ξαναρχίσουν κανονικά.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ενημερωθεί να επικαιροποιήσουν τα προγράμματά τους γρήγορα, διαβεβαίωσε ο υπουργός της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.