Η παράσταση «Ελένη – Η δίκη μιας πόρνης», το συγκλονιστικό έργο του Μιγκέλ Ντελ Άρκο με τη Λυδία Κονιόρδου στον ομώνυμο ρόλο που παρουσιάστηκε φέτος για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, καταχειροκροτήθηκε όπου παίχτηκε, συγκεντρώνοντας διθυραμβικές κριτικές από το κοινό και τους θεατρικούς κριτικούς.

Και τώρα, η πετυχημένη παράσταση σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη, ολοκληρώνει σύντομα την καλοκαιρινή της περιοδεία, ενώ θα ακολουθήσουν περιορισμένες παραστάσεις στην Αττική και αλλού, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Λίγα λόγια για το έργο

Εμπνευσμένος από το «Ελένης εγκώμιον» του σοφιστή Γοργία, την Ελένη του Ευριπίδη και την Ιλιάδα του Ομήρου, ο μονόλογος αυτός με πρωταγωνίστρια την Ωραία Ελένη, έρχεται να επανορθώσει τις αδικίες που ο μύθος και η «επίσημη» εκδοχή των γεγονότων έχουν σωρεύσει στο πρόσωπο της γυναίκας που στάθηκε -όπως λένε- η αφορμή του Τρωικού πολέμου και των δεινών με τα οποία εκείνος βασάνισε για δέκα χρόνια τους Έλληνες και τους Τρώες.

Η Ελένη εξαπολύει ένα δριμύ κατηγορώ εναντίον όλων -από τον υποτιθέμενο πατέρα της (τον Τυνδάρεω) μέχρι τον πραγματικό (τον Δία, που απαντά με βροντές από τον ουρανό στις μομφές της), αποδομεί όλους τους ήρωες του Τρωικού πολέμου, υπερασπίζεται με σθένος τον εαυτό της και αναρωτιέται «ποιος γράφει τελικά την ιστορία;».

Ο Μιγκέλ Ντελ Άρκο, μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου Ιισπανικού θεάτρου, με χιούμορ, ευαισθησία και ενσυναίσθηση, μας παρουσιάζει μια ανθρώπινη και απολύτως απενοχοποιημένη εκδοχή της «πιο μισητής» γυναίκας στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού Η Ελένη του, διεκδικεί το δικαίωμα της αφήγησης της ιστορίας, από την πλευρά των ηττημένων και παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν την ίδια αλλά και χιλιάδες ανθρώπους στον όλεθρο, κατακεραυνώνοντας την πατριαρχεία και το δίκαιο του ισχυρού.

Η Λυδία Κονιόρδου, η κορυφαία Ελληνίδα τραγωδός, ερμηνεύει την πιο γοητευτική και παρεξηγημένη μυθική ηρωίδα. Μαζί της στη σκηνή, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, ο θρυλικός κιθαρίστας του σπουδαιότερου ελληνικού ροκ συγκροτήματος Τρύπες, ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική που συνθέτει για την παράσταση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Σουγάρης, που επιστρέφει σε δραματουργία αντλούμενη από μυθολογικές και ιστορικές πηγές, μετά τις Τρωάδες του Ευριπίδη, που παρουσίασε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου για λογαριασμό του ΚΘΒΕ, το 2022.

Απόσπασμα του έργου:

«Εγώ πήρα μόνο μια απόφαση. Ίσως τη μοναδική στη ζωή μου. Την απόφαση να αγαπώ έναν άνδρα, τον Πάρη, πάνω από όλα. Τα γεγονότα που την ακολούθησαν ήταν αποφάσεις ισχυρών ανδρών που είχαν εμμονή με την υστεροφημία και τον πλούτο. Ναι, το ομολογώ. Ομολογώ πως εγκατέλειψα την κόρη μου και τους γονείς μου, κι έναν σύζυγο που ποτέ δεν αγάπησα και ποτέ δεν με αγάπησε. Εκείνοι όμως, ανάγκασαν τους λαούς τους να θυσιαστούν για να κερδίσουν οι ίδιοι δόξα και χρυσάφι, ασήμι, σίδερο, κιννάβαρι, ξύλο, λάδι, νεφρίτη και άλλα πολύτιμα εμπορεύματα που η διακίνησή τους γινόταν από τον Ελλήσποντο. Την είπαν τιμή, αλλά ήταν απληστία. Έψαξαν να βρουν λογικά αίτια για κάτι που ήταν απλώς περηφάνεια. Κι όταν μπορούσαν να το σταματήσουν, δεν το έκαναν. Στ’ αλήθεια ήμουν εγώ ο λόγος που σάρωσαν όλες τις συμμαχικές πόλεις της Τροίας; Γιατί έκαψαν τη Λέσβο, τη Φώκαια, την Κολοφώνα, τη Σμύρνη, τις Κλαζομενές, την Κύμη, τον Αιγιαλό, την Τήνο, το Αδραμύττιο, τη Σίδη και τόσες άλλες την ώρα που στραγγάλιζαν την Τροία; Γιατί σκότωσαν τους κατοίκους τους που δεν ήξεραν καν ποια είμαι; Γιατί κράτησε δέκα ατέλειωτα χρόνια ο θάνατος και η καταστροφή και στις δυο πλευρές;»

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Μιγκέλ Ντελ Άρκο

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνική επεξεργασία μετάφρασης: Χρήστος Σουγάρης & Λυδία Κονιόρδου

Στο ρόλο της Ελένης, η Λυδία Κονιόρδου

Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Φωτογραφίες – Trailer: Γκέλυ Καλαμπάκα

Πρόγραμμα παραστάσεων τελευταίου μέρους της περιοδείας στην Αττική

Τρίτη 26/8

21:00

Αθλητικό & Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης – Νέα Μάκρη, Αττική

Παρασκευή 29/8

21:00

Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου – Παπάγου, Αττική

Δευτέρα 1/9

21:00

Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής» – Αιγάλεω, Αττική

Σάββατο 6/9

21:00

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη – Βύρωνας, Αττική

Δευτέρα 8/9

21:00

Αμφιθέατρο Θαν.Βέγγος – Κορυδαλλός, Αττική

Κυριακή 14/9

21:00

Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη – Βριλήσσια, Αττική

