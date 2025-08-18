Σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, με έναν θίασο 20 εξαιρετικών ηθοποιών, το διαχρονικό αριστούργημα του Ουγκό, «Η Παναγία των Παρισίων», παρουσιάζεται ξανά στη σκηνή, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν κόσμο γεμάτο πάθη, συγκινήσεις και υψηλά ιδανικά.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, πιστό στην παράδοσή του να ζωντανεύει στη σκηνή σπουδαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, παρουσιάζει για τη θεατρική περίοδο 2025-2026 το διαχρονικό μυθιστόρημα «Η Παναγία των Παρισίων».

Μετά την τεράστια επιτυχία των «Αθλίων» για δύο συνεχείς χρονιές, η Κωνσταντίνα Νικολαΐδη αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει ακόμη ένα αριστούργημα του Βίκτορος Ουγκό, γεμάτο ένταση, συναίσθημα και καλλιτεχνικό μεγαλείο.

Στο μεσαιωνικό Παρίσι ξετυλίγεται μια συγκλονιστική ιστορία με φόντο τον επιβλητικό Ναό της Νοτρ Νταμ. Κεντρικός ήρωας είναι ο παραμορφωμένος αλλά καλοκάγαθος κωδωνοκρούστης Κουασιμόδος, που ζει απομονωμένος στο καμπαναριό παρέα με τα τερατόμορφα γκαργκόιλς.

Δίπλα του, η όμορφη και αγνή τσιγγάνα Εσμεράλδα, που σαγηνεύει και συγκινεί, ο σκοτεινός αρχιδιάκονος Φρόλο, που παρασύρεται από το πάθος του και προδίδει τις αξίες του, και πλήθος άλλων χαρακτήρων: οι κατατρεγμένοι τσιγγάνοι, ο ρομαντικός ποιητής Γκρεγκουάρ, ο λοχαγός Φοίβος, ο καλόψυχος ιερέας και οι πολίτες της πόλης. Όλοι τους ζουν σε έναν σκληρό αλλά βαθιά ρομαντικό κόσμο, όπου η αδικία και η προδοσία συγκρούονται με τη δικαιοσύνη, την πίστη και την αγάπη.

Περισσότερο από μια συγκινητική ιστορία, το μυθιστόρημα -που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1831– είναι μία ωδή στην Αρχιτεκτονική. «Αυτό θα σκοτώσει εκείνο» αναφέρει ο Ουγκό στο έργο του και λέγοντας «αυτό» εννοεί την τυπογραφία, δηλαδή το βιβλίο θα σκοτώσει το κτίριο, προβλέποντας πολύ σωστά την παρακμή της αρχιτεκτονικής τέχνης. Βρισκόμαστε στην εποχή της εφεύρεσης της τυπογραφίας όπου η γραφή γίνεται το νέο μέσο επικοινωνίας αντικαθιστώντας τους ναούς οι οποίοι, όπως και η Παναγία των Παρισίων, υπήρξαν για αιώνες μέσα έκφρασης, αποθήκευσης και μετάδοσης γνώσης, ιστορίας, πίστης και αξιών.

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή και Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά & Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

Χορογραφίες: Χριστίνα Φωτεινάκη

Στίχοι: Μαγδαληνή Παλιούρα, Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Μουσική διδασκαλία: Ραφαέλ Αριστοτέλους

Video art: Βικτωρία Βελοπούλου

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Νεκταρία Ηλιάκη

Μακιγιάζ/Σπέσιαλ εφέ: Ράνια Γιαννάκη

Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

Πρωταγωνιστούν:

Τάσος Χαλκιάς, Βασιλική Ανδρίτσου, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχάλης Μαρκάτης, Νίκη Παλληκαράκη, Ορέστης Τρίκας, Χρυσάνθη Παπαλεβέντη, Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα παράστασης: 18 Οκτωβρίου 2025

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 14:30 & κάθε Κυριακή στις 11:30

Τιμές εισιτηρίων:

• VIP: 20€, Ζώνη Α: 16€, Ζώνη Β: 14€, Θεωρείο Α: 12€

• Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ., φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους

• Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) και οικογένεια εισιτήρια

Προπώληση εισιτηρίων:

• Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78)

• Στο more.com

• Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78, τηλ. 212 254 0300