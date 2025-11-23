Σε λίγες ημέρες έρχεται ο χειμώνας -ημερολογιακά-, γιατί καιρικά διανύουμε υπέροχες φθινοπωρινές μέρες, και επίσημα μπαίνουμε σε ένα mood γιορτινό, λόγω Χριστουγέννων. Και η όλη ατμόσφαιρα έχει κι έναν ρομαντισμό που μας φτιάχνει τη διάθεση.

Αλλά για να μπούμε καλύτερα σε αυτό το κλίμα, είναι ο,τι πρέπει μια έξοδος για καφέ ή γλυκό σε ένα από τα vintage καφέ της Αθήνας με τη ρετρό αισθητική περασμένων δεκαετιών που θα «ταξιδέψει» εσάς και την παρέα σας πίσω στον χρόνο.

Ιπποπόταμος

Ένα από τα πιο παλιά και αγαπημένα στέκια της πόλης. Άνοιξε το 1978 και βρίσκεται στο ισόγειο ενός παλιού αρχοντικού. Η εσωτερική ατμόσφαιρα του Ιπποπόταμου αποπνέει έναν vintage αέρα, με τα διακοσμητικά στοιχεία να απογειώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Δελφών 3Β , Αθήνα

Upupa Epops

Με vintage αισθητική και ρετρό χαρακτήρα, το Upupa Epops αποτελεί δημοφιλές στέκι για καφέ, αλλά και ποτό. Φιλοξενείται σε ένα «συγκρότημα» παλιών κτιρίων του 1930, στα Κάτω Πετράλωνα, τα οποία «αγκαλιάζουν» την εξωτερική αυλή, που φέρνει στο νου εικόνες της παλιάς, καλής Αθήνας.

Αλκμήνης 7 & Θεανούς, Κάτω Πετράλωνα

Lotte

Με τη γουστόζικη αισθητική και την vintage ατμόσφαιρα που το χαρακτηρίζουν μεταφέρει αυτόματα στη γραφική γειτονιά του Marais, στο Παρίσι. Κουκλίστικο και μικροσκοπικό το Lotte, σερβίρει σπιτικά γλυκά ημέρας, αλμυρές τάρτες και κάποιες κρύες επιλογές. Ρετρό μουσικές προτάσεις δένουν αρμονικά με το παλιακό σκηνικό του αγαπημένου μπιστρό.

Καρατάσου Τσάμη 2, Μακρυγιάννη