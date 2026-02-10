Μετά τις sold out εμφανίσεις του και την ενθουσιώδη ανταπόκριση του κοινού, ο Δώρος Δημοσθένους επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για τρεις ξεχωριστές αποκριάτικες βραδιές αφιερωμένες στον αξεπέραστο Έλβις Πρίσλεϊ.

Από την Παρασκευή 20 έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, το Half Note μεταμορφώνεται σε μια εκρηκτική rock ’n’ roll γιορτή. Με οδηγό τη μοναδική σκηνική του ενέργεια, τη χαρακτηριστική φωνή και την αφοπλιστική του αμεσότητα, ο Δώρος Δημοσθένους μάς προσκαλεί σε ένα μουσικό καρναβάλι γεμάτο ρυθμό, λάμψη και ατόφιο Elvis feeling.

Το «Carnival with… the King» είναι μια παράσταση που ζωντανεύει τον μύθο του Elvis μέσα από τα πιο αγαπημένα rock ’n’ roll τραγούδια του, αλλά και τις διαχρονικές μπαλάντες που τον καθιέρωσαν ως τον απόλυτο King της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ένα live γεμάτο κέφι, χορό, νοσταλγία και αυθεντική rock ’n’ roll διάθεση.

Ο Δώρος Δημοσθένους επιστρέφει εκεί όπου το κοινό τον αποθέωσε — και το Half Note ετοιμάζεται ξανά να ζήσει τρεις βραδιές που θα συζητηθούν.

Παρασκευή 20 – Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή 21:30

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

Προπώληση: more.com

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310