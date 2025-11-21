Η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης, οι πιο αντιπροσωπευτικοί ερμηνευτές της γενιάς τους, παρουσιάζουν τη μουσική των κορυφαίων Ελλήνων συνθετών Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι σε μια μεγάλη γιορτή σε όλον τον κόσμο, με καλεσμένη στις συναυλίες στη Βόρειο Αμερική τη σπουδαία ερμηνεύτρια και ηθοποιό Judy Kuhn, ως special guest.

Η 21μελής ορχήστρα Hellenic Music Ensemble ανακοινώνει όλες τις νέες στάσεις της παγκόσμιας περιοδείας που θα πραγματοποιηθεί το 2026, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής: του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι.

Το μουσικό αυτό ταξίδι των 9 χωρών και 22 πόλεων, πέρα από την Ευρώπη πλέον, περιλαμβάνει πόλεις και στη Βόρειο Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, με πέντε σταθμούς σε εμβληματικά θέατρα να ξεχωρίζουν, ανάμεσά τους: το Theatre Royal Drury Lane στο Λονδίνο, το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, την Όπερα του Σίδνεϊ, το Roy Thomson Hall στο Τορόντο και το Strathmore Concert Hall, στην Ουάσινγκτον. Μια περιοδεία ορόσημο σε παραγωγή GTP Entertainment.

Το πρόγραμμα θα ζωντανέψει τη μουσική των δύο μεγάλων δημιουργών στις πιο λαμπερές αίθουσες συναυλιών του κόσμου, με τις πιο αντιπροσωπευτικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη.

Στις εμφανίσεις της Βορείου Αμερικής, ως special guest star συμμετέχει η Judy Kuhn – η υποψήφια για Tony και Grammy βραβεία, ερμηνεύτρια και ηθοποιός του Broadway – , γνωστή από τις ερμηνείες της στα Les Misérables, Chess και από τη φωνή της Pocahontas στη θρυλική ταινία της Disney. Η Kuhn θα ερμηνεύσει επιλεγμένα έργα των Χατζιδάκι και Θεοδωράκη, δημιουργώντας μια σπάνια καλλιτεχνική γέφυρα ανάμεσα στον ελληνικό και τον αμερικανικό μουσικό κόσμο.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος, αναφέρει σχετικά: «Αυτή η περιοδεία θα είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής στην πιο δυνατή της έκφραση – εκεί όπου η ποίηση, η μελωδία και η ανθρωπιά συναντώνται. Με το συναίσθημα αλλά και τον δυναμισμό που εκφράζει καλύτερα από όλους η Νατάσσα Μποφίλιου, τη γνήσια παραδοσιακή ψυχή του Γιάννη Χαρούλη αλλά και την εξαιρετική φωνή της Judy Kuhn, το κοινό θα ακούσει τα αριστουργήματα των Θεοδωράκη και Χατζιδάκι σε μια αξέχαστη μουσική εμπειρία».

Η 21μελής ορχήστρα Hellenic Music Ensemble, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Πάνου Λιαρόπουλου, έχει αναγνωριστεί ως επίσημος Πολιτιστικός Πρεσβευτής της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Λίγα λόγια από τους καλλιτέχνες για τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Μάνο Χατζιδάκι και αυτό το ξεχωριστό μουσικό ταξίδι

Νατάσσα Μποφίλιου: «Το ότι μπορώ να ερμηνεύω τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι σε μεγάλες σκηνές σε όλο τον κόσμο είναι ένα προνόμιο για εμένα και μια μεγάλη τιμή. Η μουσική τους συγκεντρώνει όλα τα όνειρα, τις δυσκολίες, τα πιο σκοτεινά σημεία αλλά κυρίως την ομορφιά του πολιτισμού μας. Η ευκαιρία που μου δίνεται να μοιραστώ αυτά τα τραγούδια με όλο τον κόσμο και μάλιστα μαζί με δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες όπως είναι ο Γιάννης Χαρούλης και η Judy Kuhn, είναι μοναδική – την αισθάνομαι σαν μια γέφυρα συναισθήματος που θα μας ενώσει όλους».

Γιάννης Χαρούλης: «Τα τραγούδια του Μίκη και του Μάνου είναι κομμάτι της ψυχής μας. Μιλούν για την αγάπη, την ελευθερία και την ανθρωπιά. Το γεγονός ότι σε αυτήν την περιοδεία θα τα τραγουδήσω σε τόσα μέρη του κόσμου, με αυτήν την κορυφαία ορχήστρα, τη Νατάσσα Μποφίλιου και την Judy Kuhn σε μερικές παραστάσεις στη Βόρειο Αμερική, με γεμίζει συγκίνηση. Είναι μια υπενθύμιση ότι η μουσική δεν έχει σύνορα».

Judy Kuhn: «Πάντα θαύμαζα βαθιά την ομορφιά και το εύρος της ελληνικής μουσικής. Είναι μεγάλη χαρά για εμένα και ταυτόχρονα ένα συναρπαστικό καλλιτεχνικό ταξίδι, το να τιμήσω επί σκηνής μαζί με τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Γιάννη Χαρούλη και την ορχήστρα του Hellenic Music Ensemble, τους δύο θρυλικούς Έλληνες συνθέτες. Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις έγραψαν μουσική που μιλά κατευθείαν στην ψυχή – ανυπομονώ να μοιραστώ αυτό ακριβώς με το κοινό σε κάθε πόλη, στη Βόρειο Αμερική».

Δείτε εδώ όλες τις στάσεις της Παγκόσμιας Περιοδείας Hellenic Music Ensemble 2026

Ευρώπη

Σάββατο 10 Ιανουαρίου | Άμστερνταμ, Ολλανδία — RAI Theater

Κυριακή 11 Ιανουαρίου | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Theatre Royal Drury Lane

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου | Βρυξέλλες, Βέλγιο — Bozar, Henry Le Boeuf Hall

Τρίτη 13 Ιανουαρίου | Νυρεμβέργη, Γερμανία — Meistersingerhalle, Large Hall

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου | Στουτγκάρδη, Γερμανία — Liederhalle

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου | Βιέννη, Αυστρία — Halle F, Wiener Stadthalle

Σάββατο 17 Ιανουαρίου | Αμβέρσα, Βέλγιο — Koningin Elisabethzaal

Βόρεια Αμερική

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου | Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ — Keswick Theatre

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου | Ουάσινγκτον, DC — Strathmore Concert Hall

Σάββατο 24 Ιανουαρίου | Μόντρεαλ, Καναδάς — L’Olympia Theatre

Κυριακή 25 Ιανουαρίου | Βανκούβερ, Καναδάς — Chan Centre

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου | Σαν Χοσέ, ΗΠΑ — San Jose Civic Centre

Σάββατο 31 Ιανουαρίου | Λος Άντζελες, ΗΠΑ — Saban Theatre

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου | Τορόντο, Καναδάς — Roy Thomson Hall

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου | Σικάγο, ΗΠΑ — Rosemont Theatre

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου | Βοστώνη, ΗΠΑ — Emerson Colonial Theatre

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ — Carnegie Hall

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου | Αδελαΐδα, Αυστραλία — Festival Theatre

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου | Σίδνεϊ, Αυστραλία — Sydney Opera House

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου | Μελβούρνη, Αυστραλία — Town Hall

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου | Μελβούρνη, Αυστραλία — Town Hall

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου | Ουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία — Michael Fowler Centre