Τέσσερις ξεχωριστές βραδιές μάς υπόσχονται η σπουδαία τραγουδίστρια Andy James και ο επονομαζόμενος «μουσικός των μουσικών» πιανίστας κι ενορχηστρωτής Jon Cowherd με την υπέροχη μπάντα του, στο Half Note Jazz Club.

Ένα εξαιρετικά δομημένο μείγμα από original κομμάτια της Andy James και του Jon Cowherd, σ’ ένα έξοχο πάντρεμα των διαχρονικών jazz standards και του Great American Songbook μ’ ένα flamenco jazz twist, είναι αυτό που θα μας χαρίσουν στην επίσκεψή τους στην Ελλάδα. Μαζί τους μουσικοί θρύλοι όπως ο Alex Acuňa, ο Dominique Di Piazza κι ο flamenco κιθαρίστας Canito.

Η Andy James που σήμερα ζει στο Las Vegas, είναι μια γυναίκα του κόσμου που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία. Σε μικρή ηλικία, έφυγε για τη Μαδρίτη, όπου ασχολήθηκε με τον flamenco χορό και μάλιστα εξελίχθηκε σε σημείο να ξεχωρίσει παγκοσμίως δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του είδους, όπως ο Antonio Canales κι ο Rafael Amargo, ενώ συνεργάστηκε με πολλούς θρύλους του είδους όπως τον μυθικό Paco De Lucia! Μετά από κάποιους όμως διαρκείς τραυματισμούς στο χορό και με την προτροπή διαφόρων καλλιτεχνών – ανάμεσα σ’ αυτούς κι ο Chick Corea – αποφάσισε να αφήσει την Μαδρίτη και μία 20ετή σπουδαία καριέρα χορεύτριας flamenco και να ασχοληθεί ξανά με το τραγούδι.

Από την πρώτη στιγμή στο χώρο του τραγουδιού, είχε την τύχη να την περιβάλλουν κορυφαίοι μουσικοί. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι από το πρώτο προσωπικό της (EP) «No regrets» ή το album «Caravan» μέχρι τις ημέρες μας και το πρόσφατο και με επιρροές flamenco album της «Happy People», η Andy James περιβάλλεται από την αφρόκρεμα των jazz μουσικών ανάμεσα στους οποίους είναι ο Jon Cowherd που είναι και σταθερός συνεργάτης της, ο Alex Acuňa, o John Patitucci, ο Vinnie Colaiuta, o Chris Potter και ο John Beasley ανάμεσα σε δεκάδες άλλους.

Με αφορμή τις παραστάσεις της στο Half Note Jazz Club, η Andy James μίλησε στο Newsbeast.

– Έρχεστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα; Πώς αισθάνεστε που θα συναντήσετε το ελληνικό κοινό;

Στην πραγματικότητα, έχω εμφανιστεί στην Ελλάδα πολλές φορές στο παρελθόν! Πάντα θεωρούσα τους Έλληνες θερμούς και γενναιόδωρους ανθρώπους! Έχω έναν Έλληνα προπάππου που ονομάζεται Λούκος! Έτσι, πέρα από τη συγγένεια, έχω και μια βαθιά συμπάθεια για τον ελληνικό λαό.

– Η ίδια είστε μία πολίτης του κόσμου. Αυτό σας βοήθησε ως καλλιτέχνιδα;

Θεωρώ ότι το γεγονός ότι έχω ζήσει και έχω εμφανιστεί σε τόσες πολλές χώρες, μου δίνει μια εικόνα για τις εμφανίσεις μου, για το τι μπορεί να θέλει να ακούσει και να απολαύσει το κοινό. Σε ορισμένες χώρες στον κόσμο αρέσουν τα πιο «μπιτάτα» κομμάτια, ενώ σε άλλες χώρες αρέσουν τα τραγούδια που έχουν πιο νόημα, συναίσθημα και μια ιστορία να αφηγηθούν. Θεωρώ ότι οι Έλληνες προτιμούν ένα μείγμα και των δύο και σκοπεύω να εμφανιστώ ακριβώς με αυτόν τον τρόπο στο Half Note Jazz Club.

– Είχατε μία 20ετή σπουδαία καριέρα ως χορεύτρια στο flamenco, αλλά αναγκαστήκατε να την εγκαταλείψετε λόγω τραυματισμών. Τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο που έπρεπε να εγκαταλείψετε; Ήταν δύσκολα;

Αφού έζησα και χόρεψα στην Ισπανία για τόσο καιρό, ήταν απίστευτα δύσκολο να τα παρατήσω! Οι υπέροχες σχέσεις που είχα δημιουργήσει με τους φίλους και τους συναδέλφους μου είχαν γίνει κάπως σαν «μεθυστικές» για τον τρόπο ζωής μου. Ωστόσο, ο συνεχής πόνος από τους τραυματισμούς στην πλάτη με οδήγησε αναπόφευκτα στο να σκεφτώ ότι είχε έρθει η ώρα να ακολουθήσω τη συμβουλή του Chick Corea και να επιστρέψω στην πρώτη μου αγάπη: τις τζαζ εμφανίσεις. Είμαι σίγουρη ότι η μητέρα μου, η οποία ήταν τραγουδίστρια τζαζ, θα με ενέκρινε, αν ήταν ακόμα μαζί μας.

– Ήταν εύκολη η μετάβαση μετά στο τραγούδι;

Ήταν σχετικά εύκολη. Είχα ήδη ασχοληθεί ως τραγουδίστρια όταν ήμουν νεότερη και συνέχιζα να τραγουδάω όποτε ήταν δυνατόν, συχνά με καλλιτέχνες της τζαζ που έρχονταν στην Ισπανία για να συνεργαστούν με τον Chick Corea και τον Paco de Lucia. Αυτό ήταν πάντα διασκεδαστικό.

– Τι είναι για εσάς η τζαζ μουσική;

Η τζαζ μουσική είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μου. Σκέφτομαι συνεχώς μια νέα μελωδία ή έναν στίχο να γράψω. Η δημιουργία είναι πολύ ευχάριστη ως διαδικασία και οι ιδέες μού έρχονται από παντού. Τώρα που αποφάσισα να ενσωματώσω άλλα στυλ μουσικής στις τζαζ εμφανίσεις μου, όπως έκανα με το άλμπουμ «Happy People», μου «άνοιξε τα μάτια» σε ένα νεότερο κοινό και ένα νέο τρόπο να εκτιμήσω αυτό το μουσικό ταξίδι που κάνω ως τραγουδίστρια. Έχω ένα νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 14 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών μας στο Half Note με τίτλο «The Architect Of My Blues» με μια ελαφριά κάντρι αίσθηση. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το ακούω!

– Ποια συνεργασία ή επαγγελματική στιγμή θεωρείτε την κορυφαία μέχρι τώρα στην καριέρα σας;

Η συνεργασία μου με τον σπουδαίο Antonio Canales και τον κιθαρίστα Ramon Jimenez στο έργο LA Buena Ventura ήταν μια σημαντική στιγμή στη ζωή μου, ως χορεύτρια στο φλαμένκο, αλλά πρέπει να πω ότι η συνεργασία μου με τον Jon Cowherd στο άλμπουμ «Happy People» είναι εξίσου σημαντική και στην επαγγελματική μου καριέρα.

– Τι θα δούμε στη σκηνή του Half Note Jazz Club;

Το κοινό στο Half Note, το περιμένει μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση. Θα παρουσιάσω ένα υπέροχο μείγμα τριών άλμπουμ, πρωτότυπες συνθέσεις τραγουδιών μου τόσο σε straight jazz, όσο και σε φλαμένκο/τζαζ στυλ, με ένα μείγμα από εξαιρετικές διασκευές που το κοινό θα γνωρίσει και θα εκτιμήσει!

Πληροφορίες

Συντελεστές

Andy James – Vocals

Jon Cowherd – Piano

Dominique Di Piazza – Bass

Alex Acuňa – Percussion / Drums

Canito – Guitar

Piero Pata – Palmas & Jaleos

Παρασκευή 14 – Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή, Δευτέρα 21:30

Τιμές εισιτηρίων: από 20€

Προπώληση: more.com

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310