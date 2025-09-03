Δύο stages, κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 12 ώρες ασταμάτητης μουσικής, ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands!

Το Off The Hook Festival επιστρέφει φέτος πιο δυνατό από ποτέ! Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να «βάλει φωτιά» στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex).

Θέλετε κι άλλο; Δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια, με την πιο vibrant φεστιβαλική διάθεση. Εξάλλου, το #offthehookfestival δεν θεωρείται τυχαία το μεγάλο ετήσιο ραντεβού και σπίτι της ραπ κουλτούρας. Στο ΟΑΚΑ στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου, θα γίνει η μεγαλύτερη ραπ μάζωξη με τα μεγαλύτερα αστέρια της ελληνικής και ξένης ραπ κι εμείς θα είμαστε εκεί. Και προτείνουμε να μη χάσετε κι εσείς αυτή την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία!

Full Line up:

Day 1

Dani Gambino

Conway The Machine (US)

Εθισμός

Paky (IT)

Τζαμάλ

Stolen Mic

Dirty Dike (UK)

Jam Baxter (UK)

Jeru The Damaja (US)

Katohos

Aeon

Day 2

Morad (ES)

M Huncho (UK)

Novel 729

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!

Immune

Νέγρος του Μοριά

Tsaki

Nume

Lunar

Athens Olympic Sports Complex (Ο.Α.Κ.Α.)

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 17:00

Προπώληση: more.com

Παροχές VIP εισιτηρίων:

Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο

Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar

Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel)

Αναμνηστικό πασάκι και poster του festival